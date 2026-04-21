Vészriasztás a levegőben: csaknem összeütközött két repülőgép

1 órája
Két Southwest-gép csaknem összeütközött a levegőben az egyesült államokbeli Nashville repülőterének közelében, miután a légiforgalmi irányítás olyan utasítást adott, amely egymás útjába terelte őket. A repülőgép-incidens végül a pilóták gyors reakciója és a fedélzeti riasztórendszerek miatt nem végződött tragédiával.
A repülőgépek baleset közeli helyzet 2026. április 18-án, helyi idő szerint nagyjából 17:30-kor történt a Tennessee állambeli Nashville nemzetközi repülőtéren. A hatóságok szerint a Southwest 507-es járata egy megszakított leszállás, úgynevezett go-around (egy olyan biztonsági manőver, amikor a pilóta megszakítja a leszállást, miközben a gép már a végső megközelítésben van) közben kapott olyan irányítói utasítást, amely a párhuzamos futópályáról felszálló Southwest 1152-es járat útvonalába vezette a gépet – számolt be a New York Post.

Repülőgép-incidens Nashville-ben: két Southwest-járat csaknem összeütközött - A Southwest Airlines Boeing 737-700 airplane prepares to land at Ronald Reagan Washington National Airport in Arlington, Virginia, on July 10, 2025. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
Fotó: SAUL LOEB / AFP

A repülőgép fedélzeti riasztása segített elkerülni a bajt

A két pilóta is fedélzeti figyelmeztetést kapott, ami azonnali beavatkozást sürgetett. Az egyik repülőgép emelkedni kezdett, a másik pedig süllyedt, így sikerült elkerülni az ütközést. A FlightRadar24 adatai alapján a gépek egy ponton akár 500 lábra, vagyis körülbelül 150 méterre is megközelíthették egymást, ami már a hivatalos „near midair collision” (kisebb híján bekövetkezett légi ütközés) kategóriába eshet, ha ezt a vizsgálat is megerősíti.

A Flightradar24 helymeghatározási adatai szerint a repülőgépek egy ponton akár 500 láb (kb. 150 méter) távolságra is repülhettek egymástól
Fotó: flightradar24 / X

Mi történt a járatokkal az incidens után?

A Southwest 507-es járata az ijedtség után biztonságban leszállt Nashville-ben, míg a 1152-es járat folytatta útját Knoxville felé. Sérülésekről vagy súlyos károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A légitársaság közlése szerint a go-around végrehajtására széllökések miatt volt szükség, és a Southwest külön kiemelte a pilóták és a személyzet professzionális fellépését.

Vizsgálat indult az ügyben

A Szövetségi Légügyi Hivatal, vagyis az FAA vizsgálja az esetet, különösen azt, hogyan kerülhetett a két gép ilyen veszélyesen közel egymáshoz. Az ügy ismét ráirányította a figyelmet a légiforgalmi irányítás szerepére és arra, hogy még a modern figyelmeztető rendszerek mellett is kialakulhat rendkívül kockázatos helyzet egy repülőtéren vagy annak közvetlen közelében.

