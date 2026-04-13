Országgyűlési választás2026. április 12.
repülőgép

Hajmeresztő manővert hajtott végre egy pilóta – videón a sokkoló eset

Hatalmas riadalmat keltett egy pilóta nyugdíj előtti búcsúmanővere Izlandon. A repülőgép riasztóan alacsony magasságban haladt át egy település felett.
repülőgépIzlandpilóta

Egy nyugdíjba vonuló pilóta látványos, ám annál vitatottabb manőverrel búcsúzott pályafutásától: utasszállító repülőgépe mindössze 100 méteres magasságban repült el szülőfaluja felett Izlandon. Az alacsony átrepülés nemcsak a helyieket, hanem az utasokat is megrémítette – írja a Daily Mail.

Engedély nélküli manővert hajtott végre a pilóta a repülőgéppel Izland felett
Fotó: Unsplash

Riasztóan alacsony magasságban repült a repülőgép Izland felett

A több mint 40 év szolgálat után utolsó járatát teljesítő pilóta a Frankfurtból Izlandra tartó úton tért el a megszokott eljárásoktól. A gép a Vestmannaeyjar szigetcsoport felett haladva szokatlanul alacsonyra ereszkedett, és körülbelül 100 méteres magasságban repült el a lakott terület fölött, mielőtt leszállt a keflavíki nemzetközi repülőtéren.

A manőver váratlanul érte a helyieket: beszámolóik szerint erős zajt és rezgést tapasztaltak, többen pedig attól tartottak, hogy a repülőgép lezuhan.

A fedélzeten tartózkodó utasokat is meglepte az eset, ugyanakkor nem egyértelmű, hogy előzetesen tájékoztatták-e őket a különleges manőverről.

A légitársaság közölte, hogy a pilóta engedély nélkül hajtotta végre az alacsony átrepülést, amely nem része a szokásos eljárásoknak. Az esetet jelentették a hatóságoknak, és belső vizsgálatot is indítottak. Hangsúlyozták: az ilyen manőverek nem elfogadottak kereskedelmi járatok esetében, különösen egy nagy utasszállító repülőgép esetén. A  légitársaság bocsánatot kért a helyiektől a történtek miatt, a vizsgálat pedig jelenleg is tart.

Dráma a levegőben: üzemanyag-szivárgás miatt szakította meg útját a Ryanair gépe

Ahogy az Origo korábban beszámolt róla, vészhelyzet alakult ki a Velencéből Manchesterbe tartó Ryanair-járaton, miután a pilóták üzemanyag-problémát észleltek a levegőben. A repülőgépnek kényszerleszállást kellett végrehajtania.

 

Centiken múlt a tragédia, így mentette meg 217 utasa életét a pilóta

Kis híján súlyos balesetet okozott két sofőr a Los Angeles-i nemzetközi repülőtéren. Egy repülőgép felszálláshoz készülődött, és a kifutó felé gurult, amikor a két jármű hirtelen a gép elé hajtott.

 

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról