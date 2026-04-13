Hajmeresztő manővert hajtott végre egy pilóta – videón a sokkoló eset

Egy nyugdíjba vonuló pilóta látványos, ám annál vitatottabb manőverrel búcsúzott pályafutásától: utasszállító repülőgépe mindössze 100 méteres magasságban repült el szülőfaluja felett Izlandon. Az alacsony átrepülés nemcsak a helyieket, hanem az utasokat is megrémítette – írja a Daily Mail.

Engedély nélküli manővert hajtott végre a pilóta a repülőgéppel Izland felett (illusztráció)

A több mint 40 év szolgálat után utolsó járatát teljesítő pilóta a Frankfurtból Izlandra tartó úton tért el a megszokott eljárásoktól. A gép a Vestmannaeyjar szigetcsoport felett haladva szokatlanul alacsonyra ereszkedett, és körülbelül 100 méteres magasságban repült el a lakott terület fölött, mielőtt leszállt a keflavíki nemzetközi repülőtéren.

A manőver váratlanul érte a helyieket: beszámolóik szerint erős zajt és rezgést tapasztaltak, többen pedig attól tartottak, hogy a repülőgép lezuhan.

A fedélzeten tartózkodó utasokat is meglepte az eset, ugyanakkor nem egyértelmű, hogy előzetesen tájékoztatták-e őket a különleges manőverről.

A légitársaság közölte, hogy a pilóta engedély nélkül hajtotta végre az alacsony átrepülést, amely nem része a szokásos eljárásoknak. Az esetet jelentették a hatóságoknak, és belső vizsgálatot is indítottak. Hangsúlyozták: az ilyen manőverek nem elfogadottak kereskedelmi járatok esetében, különösen egy nagy utasszállító repülőgép esetén. A légitársaság bocsánatot kért a helyiektől a történtek miatt, a vizsgálat pedig jelenleg is tart.