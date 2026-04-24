Percek alatt fordult tragédiába a repülőút: hiába próbálták megmenteni az utas életét

Egy 51 éves férfi meghalt a A Cathay Pacific CX216-os, Manchesterből Hongkongba tartó repülőjáratán, miután a fedélzeten rosszul lett. A tragédia a leszállás előtti órákban történt, a hatóságok vizsgálatot indítottak az eset körülményeinek tisztázására – írja a Mirror.
Tragédia: a repülőn halt meg egy utas
A Cathay Pacific CX216-os járata csütörtökön 11:04-kor indult Manchesterből, és péntek reggel 6:53-kor érkezett meg Hongkongba. A hongkongi rendőrség közlése szerint a légiforgalmi irányítás 6:15 körül jelezte, hogy egy utas összeesett a fedélzeten. A halál okának megállapítására boncolás indult.
A férfi biztosítási alkuszként dolgozott, családjával az Egyesült Királyságba költözött, és tavaly közepén rákkal diagnosztizálták. Emiatt gyakran utazott Hongkong és az Egyesült Királyság között orvosi vizsgálatokra és üzleti ügyek miatt. Felesége a repülés során figyelemmel kísérte állapotát, és elmondása szerint körülbelül két órával a leszállás előtt már nem reagált a hozzá intézett szavakra. A légitársaság közlése szerint a fedélzeten tartózkodó személyzet és egy orvos a rosszullétet követően azonnal megkezdte az elsősegélynyújtást. A gép landolását követően mentőt hívtak.
