Egyetlen ütéssel torolta meg, hogy a részeg férfi mocskos dolgokat művelt a feleségével

Egy részeg férfi miatt fajult el a helyzet egy többnyire üres bárban, ahol egy házaspár biliárdozni készült. A felvétel szerint a vendég megfogta a nő fenekét, mire a férj erőszakkal lépett közbe és brutálisan kiütötte a feleségével mocskosan bánó részeges alakot – számolt be a New York Post.

Fotó: Graham Allen/X

Részeg férfi fogdosta a feleség fenekét – a férj durva ütéssel válaszolt

A videón a házaspár biliárdozni készül, amikor az ittas férfi odalép a nőhöz. A felvétel alapján hozzáérhetett a fenekéhez, mire a nő azonnal elzavarta.

A férj ezt végignézte, majd dühösen odarohant, és egyetlen erős ütéssel földre küldte a férfit.

A nő megpróbált közéjük állni, de a férje félresöpörte, közben pedig úgy tűnt, a biliárddákó véletlenül az arcához csapódott. Nem sokkal később a bár egyik alkalmazottja jelezte a férjnek, hogy távoznia kell.

A kommentelők egy része szerint a férfi csak megvédte a feleségét a kéretlen érintéstől. Mások szerint túl messzire ment, mert egy részeg, kisebb termetű emberrel szemben használt súlyos erőszakot.

Többen arra figyelmeztettek, hogy egy ilyen ütés könnyen rendőrségi ügyhöz vagy börtönhöz vezethet.

