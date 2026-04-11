Rettegnek a folytatástól – pánikhangulat uralkodott el a nyugati sajtóban

A HírTV brüsszeli tudósítója, Bugnyár Zoltán legutóbbi videós bejelentkezésében arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt napokban feltűnően megszaporodtak a Magyarországgal foglalkozó elemzések a vezető nyugat-európai sajtóorgánumokban. A tudósító szerint olyan meghatározó portálok, mint a Politico, a Euractiv vagy az Euronews kiemelt figyelmet szentelnek a közelgő magyarországi választásoknak és a politikai erőviszonyok alakulásának.
Bugnyár Zoltán hangsúlyozta, hogy a nemzetközi sajtóban megjelenő narratívák mögött egyfajta aggodalom érezhető a brüsszeli fősodor részéről. Meglátása szerint a nyugati liberális média és a mögöttük álló politikai körök tartanak attól, hogy a magyar ellenzék ismét alulmarad a megmérettetésen. A tudósító úgy véli, az intenzív cikksorozatok és elemzések valódi oka az, hogy Brüsszelben tartanak Orbán Viktor hatalmának megőrzésétől és attól a szuverén politikától, amelyet a magyar kormány képvisel az Európai Unióban.
