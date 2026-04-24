Rihanna nem fogta vissza magát: mindent megmutatott

Rihanna ismét magára vonta a figyelmet: az énekesnő legújabb kampányában saját fehérneműmárkáját, a Savage X Fentyt népszerűsíti. A látványos fotósorozat nemcsak a divatról szól, hanem Rihanna karakteres stílusát is erősen tükrözi – írja a Daily Star.

Rihanna merész fotókat osztott meg Instagramon

Rihanna dögös fehérneműben tért vissza a reflektorfénybe

A friss képeken Rihanna egy élénkpiros, fehér virágmintás fehérneműszettben pózol, amelyhez egy apró, hátul kivágott miniszoknyát választott. A szettet bokán fűzött tűsarkúval tette teljessé, miközben haját laza, hullámos kontyba fogta, sminkje pedig az érzéki hangulatot erősítette. A fotózáson több merész pózban is látható: az egyik felvételen térdelve, a kanapéra támaszkodva néz vissza a válla fölött, míg egy másikon a bútoron elhelyezkedve emeli a lábát.

Egy további képen egy széken pózol, miközben haja az arcába hullik.

A képeket Instagram-oldalán is megosztotta, ahol a Savage X Fenty új, Monamour nevű kollekcióját népszerűsítette. A rajongók azonnal reagáltak: sokan elismerően kommenteltek, volt, aki egyszerűen csak annyit írt, hogy „gyönyörű”, mások pedig a fotók merészségét emelték ki. Bár Rihanna zenei karrierje az utóbbi időben háttérbe szorult, most ismét reményt adott a rajongóknak. Egy videóban elárulta, hogy egy hosszú üzleti megbeszélés után a stúdióba tart, ami arra utal, hogy új zenéken dolgozik.