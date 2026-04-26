Évszázadokig rejtve volt – most vagyonokért árverezik el

Egy hatalmas, sárgarézből készült asztrolábiumot bocsát árverésre a Sotheby's Londonban április végén. A ritka műtárgy egy több mint 400 éves eszköz, amelyet egykor Sawai Man Singh II maharadzsa gyűjteményében őrizték, majd halála után feleségéhez, Gayatri Devi került – számolt be a BBC.

A ritka műtárgy iránt óriási érdeklődés várható az aukción

Ennek a ritka műtárgynak egészen elképesztő története van

Az asztrolábium nem egyszerű dísztárgy: a kor egyik legfejlettebb tudományos eszközeként szolgált. Segítségével meg lehetett határozni az időt, a csillagok helyzetét, sőt akár távolságokat és magasságokat is ki lehetett számolni, ezért gyakran a mai okostelefonok elődjének is nevezik.

A különleges műtárgy a 17. század elején készült a mai Lahore területén, amely akkoriban az asztrolábium-készítés egyik központja volt. Két testvér, Qa'im Muhammad és Muhammad Muqim alkotta meg egy mogul nemes megrendelésére.

A több mint 8 kilogrammos eszköz közel 30 centiméter átmérőjű, és részletgazdagsága lenyűgöző: 94 város adatait, valamint 38 csillagmutatót tartalmaz, ráadásul a feliratok perzsa és szanszkrit nyelven is olvashatók.

A szakértők szerint ez az egyik legnagyobb és legpontosabb ilyen eszköz, amely valaha fennmaradt. Nemcsak tudományos jelentősége kiemelkedő, hanem művészi kidolgozottsága is páratlan.

A ritka darabért komoly összeget várnak: az előzetes becslések szerint akár 1,5–2,5 millió fontért is gazdára találhat.

