Sokk a konyhában: élőlények hemzsegtek a frissen vett rizsben

39 perce
Olvasási idő: 3 perc
Undorító felfedezést tett egy kaliforniai nő, miután az Amazon oldaláról rendelt rizst. A San Franciscóban élő Amy Chau akciósan, mindössze 3 dollárért vásárolt barna rizst, és eleinte úgy tűnt, remek üzletet kötött.
Nem sokkal később azonban furcsa jelenségre lett figyelmes: apró rovarok kezdtek mászkálni a rizsben – számolt be a Daily Mail

Sokkot kapott a nő, amikor meglátta, hogy valami mozog a rizsben (illusztráció) – Fotó: Unsplash
Sokkot kapott a nő, amikor meglátta, hogy valami mozog a rizsben (illusztráció)
Fotó: Unsplash

A nő videót is készített, amelyen jól látszik, hogy az apró, a rizs színébe beleolvadó élőlények mozognak a csomagban. Elmondása szerint még azelőtt nem vette észre a problémát, hogy a rizst egy tárolóedénybe öntötte volna.

Később azonban molyok jelentek meg a lakásában, ami gyanút keltett benne. Amikor belenézett a tárolóba, több rovar is kirepült belőle, ekkor jött rá, hogy a rizs fertőzött lehet.

Chau végül kidobta a terméket, és panaszt tett az Amazonnál. A cég visszatérítette a teljes, mintegy 300 dolláros rendelés árát, sőt egy 100 dolláros ajándékkártyát is kapott a kellemetlenségek miatt.

Az ügy végül rendeződött, a nő pedig megkönnyebbülten nyilatkozott: örül, hogy sikerült megoldani a problémát.

