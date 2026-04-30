Sokk a konyhában: élőlények hemzsegtek a frissen vett rizsben

Nem sokkal később azonban furcsa jelenségre lett figyelmes: apró rovarok kezdtek mászkálni a rizsben – számolt be a Daily Mail.

Sokkot kapott a nő, amikor meglátta, hogy valami mozog a rizsben (illusztráció)

Fotó: Unsplash

A nő videót is készített, amelyen jól látszik, hogy az apró, a rizs színébe beleolvadó élőlények mozognak a csomagban. Elmondása szerint még azelőtt nem vette észre a problémát, hogy a rizst egy tárolóedénybe öntötte volna.

Később azonban molyok jelentek meg a lakásában, ami gyanút keltett benne. Amikor belenézett a tárolóba, több rovar is kirepült belőle, ekkor jött rá, hogy a rizs fertőzött lehet.

Calif. Woman Says She Found Insects in 'Disgusting' Rice Ordered From Amazon Grocery https://t.co/H6gN1zlFQk — People (@people) April 30, 2026

Chau végül kidobta a terméket, és panaszt tett az Amazonnál. A cég visszatérítette a teljes, mintegy 300 dolláros rendelés árát, sőt egy 100 dolláros ajándékkártyát is kapott a kellemetlenségek miatt.

Az ügy végül rendeződött, a nő pedig megkönnyebbülten nyilatkozott: örül, hogy sikerült megoldani a problémát.

