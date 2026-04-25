Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor visszaadta parlamenti mandátumát, újjászervezi a pártot

Olvasta?

Macron kapott egy akkora sallert, hogy eltűnt a radarról

Rob Reiner

Megrázó részleteket osztott meg a család a világsztár meggyilkolásáról

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szívszorító sorokat osztott meg a meggyilkolt világhírű filmrendező és színész családja. Rob Reinert és feleségét tavaly decemberben gyilkolták meg otthonukban, a rendőrség egyik gyermeküket gyanúsítja a bűncselekmény elkövetésével.
Rob Reiner, családon belüli erőszak, tárgyalás, gyilkosság

Rob Reiner fia, Jake Reiner megrázó részleteket osztott meg szülei meggyilkolásának napjáról – írja a DailyMail. 

(FILE) Rob Reiner and His Wife Michele Were Killed by Their Son. Rob Reiner and his wife, Michele Singer Reiner, were found after first responders were called to the couple's Brentwood home on Sunday, December 14, 2025 at 3:30 p.m. American actor, director, producer, writer, and political activist Rob Reiner and wife Michele Singer Reiner arrive at the Human Rights Campaign's 2025 Los Angeles Dinner held at the Fairmont Century Plaza on March 22, 2025 in Century City, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Rob Reiner fia, Jake Reiner megrázó részleteket osztott meg szülei meggyilkolásának napjáról Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Mint az már ismert, tavaly decemberben holtan találták az otthonában Rob Reinert és feleségét. A házaspárt halálra késelték. A 34 éves Jake testvérétől, Romy-tól tudta meg a tragédia hírét. A következő sokk akkor érte a családot, amikor a rendőrség közölte: testvérüket, Nicket gyanúsítják a gyilkosságok elkövetésével. 

„Annyi mindentől megfosztottak azon a napon. A szüleim nem lesznek ott az esküvőmön, nem fogják a kezükben tarthatni a jövőbeli unokájukat, és nem fogják látni, ahogy sikeres karriert építek, amire még mindig törekszem. Ez egyszerre töri össze a szívemet és dühít fel” – fogalmazott a férfi. 

Bármelyik szülő elvesztése is szörnyű, de semmi sem hasonlítható ahhoz, amikor egyszerre mindkettőt elveszíted, és ráadásul a testvéred áll az egész középpontjában. Szinte lehetetlen feldolgozni

– tette hozzá. 

A vád szerint a 32 éves Nick tavaly december 14-én megtámadta szüleit a Los Angeles-i Brentwoodban található otthonukban. Mindkettejüket halálra szurkálta, majd elmenekült a helyszínről. 

Nick Reinert szándékos emberöléssel vádolják. A vádlott ártatlannak vallotta magát a legutóbbi tárgyaláson. 

A következő meghallgatás április végén esedékes, amikor a gyilkosság bizonyítékai kapcsán tartanak előzetes meghallgatást. Nick óvadék ellenében sem védekezhet szabadlábon. 

Halálra késelték otthonában Rob Reinert és feleségét

Meggyilkolták a legendás rendezőt és feleségét a házaspár otthonában Los Angelesben. A hatóságok holtan találták Rob Reinert és feleségét, mindkettőjükön számos késszúrás okozta sérülés volt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!