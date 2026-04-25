Megrázó részleteket osztott meg a család a világsztár meggyilkolásáról

Rob Reiner fia, Jake Reiner megrázó részleteket osztott meg szülei meggyilkolásának napjáról – írja a DailyMail.

Mint az már ismert, tavaly decemberben holtan találták az otthonában Rob Reinert és feleségét. A házaspárt halálra késelték. A 34 éves Jake testvérétől, Romy-tól tudta meg a tragédia hírét. A következő sokk akkor érte a családot, amikor a rendőrség közölte: testvérüket, Nicket gyanúsítják a gyilkosságok elkövetésével.

„Annyi mindentől megfosztottak azon a napon. A szüleim nem lesznek ott az esküvőmön, nem fogják a kezükben tarthatni a jövőbeli unokájukat, és nem fogják látni, ahogy sikeres karriert építek, amire még mindig törekszem. Ez egyszerre töri össze a szívemet és dühít fel” – fogalmazott a férfi.

Bármelyik szülő elvesztése is szörnyű, de semmi sem hasonlítható ahhoz, amikor egyszerre mindkettőt elveszíted, és ráadásul a testvéred áll az egész középpontjában. Szinte lehetetlen feldolgozni

– tette hozzá.

A vád szerint a 32 éves Nick tavaly december 14-én megtámadta szüleit a Los Angeles-i Brentwoodban található otthonukban. Mindkettejüket halálra szurkálta, majd elmenekült a helyszínről.

Nick Reinert szándékos emberöléssel vádolják. A vádlott ártatlannak vallotta magát a legutóbbi tárgyaláson.

A következő meghallgatás április végén esedékes, amikor a gyilkosság bizonyítékai kapcsán tartanak előzetes meghallgatást. Nick óvadék ellenében sem védekezhet szabadlábon.

"This truly is my living nightmare."



Jake Reiner, the eldest son of renowned director Rob Reiner and his wife Michele Reiner, is speaking out in a rare statement. https://t.co/76yXvhF9lS — ABC News (@ABC) April 24, 2026

