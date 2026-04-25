Megrázó részleteket osztott meg a család a világsztár meggyilkolásáról

Rob Reiner fia, Jake Reiner megrázó részleteket osztott meg szülei meggyilkolásának napjáról – írja a DailyMail.
Mint az már ismert, tavaly decemberben holtan találták az otthonában Rob Reinert és feleségét. A házaspárt halálra késelték. A 34 éves Jake testvérétől, Romy-tól tudta meg a tragédia hírét. A következő sokk akkor érte a családot, amikor a rendőrség közölte: testvérüket, Nicket gyanúsítják a gyilkosságok elkövetésével.
„Annyi mindentől megfosztottak azon a napon. A szüleim nem lesznek ott az esküvőmön, nem fogják a kezükben tarthatni a jövőbeli unokájukat, és nem fogják látni, ahogy sikeres karriert építek, amire még mindig törekszem. Ez egyszerre töri össze a szívemet és dühít fel” – fogalmazott a férfi.
Bármelyik szülő elvesztése is szörnyű, de semmi sem hasonlítható ahhoz, amikor egyszerre mindkettőt elveszíted, és ráadásul a testvéred áll az egész középpontjában. Szinte lehetetlen feldolgozni
– tette hozzá.
A vád szerint a 32 éves Nick tavaly december 14-én megtámadta szüleit a Los Angeles-i Brentwoodban található otthonukban. Mindkettejüket halálra szurkálta, majd elmenekült a helyszínről.
Nick Reinert szándékos emberöléssel vádolják. A vádlott ártatlannak vallotta magát a legutóbbi tárgyaláson.
A következő meghallgatás április végén esedékes, amikor a gyilkosság bizonyítékai kapcsán tartanak előzetes meghallgatást. Nick óvadék ellenében sem védekezhet szabadlábon.
