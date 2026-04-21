Egy anya és hat gyermeke halt meg a pokoli robbanásban – percek alatt semmivé vált az otthonuk

A helyi hatóságok beszámolója szerint a robbanás után a ház szinte azonnal lángba borult. Mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, az épület már teljes egészében égett, és esély sem volt arra, hogy bárkit kimentsenek. A bent rekedt családnak nem volt menekülési útvonala, közölte a BBC.

A hatalmas robbanásban egy anyuka és a hat gyermeke veszett oda – Fotó: ANP MAG / illusztráció

A 34 éves édesanya, Sarah B. Stolzfus, valamint hat gyermeke – négy fiú és két kislány, akik mindössze 3 és 11 év közöttiek voltak – mind odavesztek a pusztító tűzben.

Brutális erejű robbanás volt

Szemtanúk szerint a robbanás ereje elképesztő volt. Egy szomszéd, aki épp reggelizett, így emlékezett vissza: egy hatalmas „bumm” rázta meg a környéket, az ablakok beleremegtek, majd pillanatokon belül lángok csaptak ki a házból.

Egy percen belül az egész épület lángolt

– mesélte.

A tűz olyan gyorsan terjedt, hogy a ház szerkezete rövid időn belül részben össze is omlott. A helyszínről készült felvételeken sűrű fekete füst gomolyog az ég felé, miközben a lángok mindent felemésztenek.

A hatóságok jelenlegi gyanúja szerint a tragédiát egy szivárgó propángáz okozhatta, amely berobbant az épületben. A pontos okokat még vizsgálják.

A környéken élők sokkos állapotban vannak – senki sem érti, hogyan történhetett ilyen szörnyűség. Egy biztos: egy teljes család tűnt el a Föld színéről egyik pillanatról a másikra. A tragédia megrázta az egész közösséget, és újra felhívta a figyelmet arra, milyen veszélyeket rejthetnek a láthatatlan, alattomos gázszivárgások.

