Robbanás rázta meg Horvátországot, egy ember meghalt

A robbanás 2026. április 21-én este, helyi idő szerint nagyjából 22:40–22:45 között történt Splitben, a Domovinskog rata utca alatti aluljáróban, a Ravne Njive és Kacunar városrészek közelében. A detonáció megzavarta a környéken élőket, a helyszínre nagy erőkkel vonult ki a rendőrség és a mentőszolgálat, majd széles körű lezárást rendeltek el.
Horvátországi halálos robbanás
A hivatalos közlés szerint a helyszínen egy ember meghalt.
A rendőrség tájékoztatása alapján a holttestet igazságügyi boncolásra szállították, amely tisztázhatja a haláleset pontos körülményeit.
Az eset után a hatóságok biztosították és lezárták a tágabb helyszínt, a forgalmat pedig elterelték a környező utcák felé. A beszámolók szerint a gyalogos megközelítést is korlátozták, miközben a helyszínelés órákon át tartott – tájékoztatott az index.hr.
Egyelőre nincs nyoma bűncselekménynek
A spliti rendőrség szerint a jelenlegi információk alapján az ügyben nincs olyan körülmény, amely bűncselekményre utalna. A vizsgálat ugyanakkor tovább folytatódik, a közösségi médiában terjedő, nem ellenőrzött információk miatt pedig a helyi lapok is óvatosságra intették az ott élőket.
Ez is érdekelheti:
Robbanás rázta meg a várost – sokkoló látvány fogadta a mentőket az aluljáróban
Röviddel éjfél után robbanás történt a nyugat-németországi Völklingen egyik gyalogos aluljárójában. A rendőrség tájékoztatása szerint a robbanásnak halálos áldozata is van.
Egy anya és hat gyermeke halt meg a pokoli robbanásban – percek alatt semmivé vált az otthonuk
Felfoghatatlan tragédia rázta meg az Egyesült Államokat. Egy édesanya és hat kisgyermeke vesztette életét egy brutális házrobbanásban Pennsylvania államban. A szörnyűség vasárnap reggel történt, amikor egy csendes kisváros nyugalmát egy hatalmas detonáció törte meg.