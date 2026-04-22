Robbanás rázta meg Horvátországot, egy ember meghalt

A robbanás 2026. április 21-én este, helyi idő szerint nagyjából 22:40–22:45 között történt Splitben, a Domovinskog rata utca alatti aluljáróban, a Ravne Njive és Kacunar városrészek közelében. A detonáció megzavarta a környéken élőket, a helyszínre nagy erőkkel vonult ki a rendőrség és a mentőszolgálat, majd széles körű lezárást rendeltek el.

Robbanás Splitben: egy ember meghalt, a rendőrség lezárta a környéket (Illusztráció!)

Fotó: Charlie Harland / Unsplash

Horvátországi halálos robbanás

A hivatalos közlés szerint a helyszínen egy ember meghalt.

A rendőrség tájékoztatása alapján a holttestet igazságügyi boncolásra szállították, amely tisztázhatja a haláleset pontos körülményeit.

Az eset után a hatóságok biztosították és lezárták a tágabb helyszínt, a forgalmat pedig elterelték a környező utcák felé. A beszámolók szerint a gyalogos megközelítést is korlátozták, miközben a helyszínelés órákon át tartott – tájékoztatott az index.hr.

Egyelőre nincs nyoma bűncselekménynek

A spliti rendőrség szerint a jelenlegi információk alapján az ügyben nincs olyan körülmény, amely bűncselekményre utalna. A vizsgálat ugyanakkor tovább folytatódik, a közösségi médiában terjedő, nem ellenőrzött információk miatt pedig a helyi lapok is óvatosságra intették az ott élőket.