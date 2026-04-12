Illegális tűzijátékok robbantak – többen életüket vesztették

Súlyos fejlemények történtek a tavalyi kaliforniai robbanás ügyében, amely hét ember halálát okozta egy illegális tűzijátékgyárban. A hatóságok több személyt is letartóztattak, köztük egy volt seriffhelyettest és egy tűzijátékokat gyártó cég vezetőjét - tájékoztat a New York Post.

A robbanás helyszíne teljesen megsemmisült a detonáció után - Fotó: YouToube

A Yolo megyei ügyészség közlése szerint egy esküdtszék nyolc ember ellen emelt vádat, közülük öten másodfokú gyilkosság miatt felelhetnek. A gyanú szerint egy évtizeden át működő illegális hálózat állt a háttérben, amely robbanóanyagokat importált és értékesített a feketepiacon.

Mi történt a robbanás napján?

A tragédia egy vidéki ingatlanon történt, ahol nagy mennyiségű, illegálisan tárolt tűzijáték volt felhalmozva. A robbanás teljesen megsemmisítette az épületet, és a környéken élők evakuálására is szükség volt.

A letartóztatottak között van egy korábbi rendvédelmi vezető, annak családtagjai, valamint egy tűzijátékokat gyártó vállalat vezetője és több alkalmazottja. A hatóságok szerint a csoport tagjai tudatosan működtettek illegális üzletet, amely rendkívül veszélyes anyagokkal dolgozott.

Milyen vádakkal néznek szembe?

A fő gyanúsítottak egyenként hét rendbeli gyilkossággal néznek szembe, minden áldozat után külön vádponttal. Emellett további bűncselekmények – például illegális robbanóanyag-kereskedelem – is szerepelnek a vádiratban.

Az ügyészség szerint az eset nem egyszerű tűzijáték-baleset volt. A lefoglalt eszközök robbanóereje jelentősen meghaladta a törvényes határértékeket, így valójában robbanószerkezetekről van szó. A hatóságok hangsúlyozták, hogy az ügy még nem zárult le, és további érintettek ellen is vizsgálat folyik. A cél, hogy minden felelőst elszámoltassanak a tragédiáért.