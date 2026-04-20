Pokoli robbanás rázott meg egy tűzijátékgyárat, több tucatnyian meghaltak – videó

Súlyos robbanás történt egy tűzijátékgyárban India déli részén, Tamil Nadu államban, amelyben legalább 25 ember életét vesztette, és többen megsérültek. A tragédia Virudhunagar térségében következett be vasárnap este a Vanaja Fireworks Industry üzemében. A hatóságok szerint a gyárnak zárva kellett volna lennie, ennek ellenére mintegy 50 munkás tartózkodott bent az indiai tűzijátékgyár robbanása idején – írja a BBC.

Súlyos robbanás történt egy indiai tűzijátékgyárban (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Vizsgálat indult a tűzijátéküzemben történt robbanás miatt

A robbanás következtében az épület több része megrongálódott, legalább három helyiség pedig teljesen használhatatlanná vált. A mentési munkálatok közben újabb detonáció is történt, amely további 13 embert sebesített meg, bár közülük senki nem szenvedett életveszélyes sérülést.

A mentést jelentősen nehezítette, hogy az épületben maradt tűzijátékok továbbra is sorozatosan felrobbantak.

A hatóságok vizsgálata jelenleg is tart, az eddigi információk szerint a gyár ugyan rendelkezett működési engedéllyel, de több szabályszegés gyanúja is felmerült. A rendőrség feljelentést tett a tulajdonos és a művezető ellen, akik jelenleg szökésben vannak. Elfogásukra több különleges egységet is bevetettek. A hatóságok szerint eddig 25 halott közül 22 áldozatot azonosítottak, többségük nő, több test pedig a robbanás ereje miatt felismerhetetlenné vált. Az indiai tűzijátékgyárakban történt balesetek nem ritkák, az iparágat régóta érik kritikák a biztonsági előírások hiányosságai miatt.

Narendra Modi miniszterelnök „mélyen megrendítőnek” nevezte az esetet, és részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak. Tamil Nadu állam vezetése teljes körű segítséget ígért az érintettek számára.