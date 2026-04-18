Robbanás rázta meg a várost – sokkoló látvány fogadta a mentőket az aluljáróban

A lakók segélykiáltásokról és szirénákról számoltak be a sötét utcákon. A robbanás helyszínére kiérkező rendőröket és a mentősöket olyan látvány fogadta, ami még a tapasztalt szakembereket is megdöbbentette – számolt be róla a Bild.

A rendőrség nagy erőkkel vonult ki a robbanás helyszínére

Fotó: AFP

Pokoli robbanás az aluljáróban

A hatóságok a robbanást követő percekben több segélyhívást is kaptak. A helyszínre érkező rendőrök öt férfit találtak az aluljáróban:

egyikük a helyszínen meghalt, négyen súlyosan megsérültek, közülük ketten életveszélyes állapotban vannak.

A sérülteket kórházba szállították.

A környéket lezárták, a helyszínen paravánokat állítottak fel. A rendőrség hangsúlyozta, hogy a lakosság nincs veszélyben. A nyomozók jelenlegi álláspontja szerint a robbanást emberi tevékenység idézte elő, ugyanakkor még vizsgálják, pontosan milyen tárgy okozta a detonációt. A bűncselekmény lehetőségét egyelőre nem zárták ki.