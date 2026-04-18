Robbanás rázta meg a várost – sokkoló látvány fogadta a mentőket az aluljáróban

A lakók segélykiáltásokról és szirénákról számoltak be a sötét utcákon. A robbanás helyszínére kiérkező rendőröket és a mentősöket olyan látvány fogadta, ami még a tapasztalt szakembereket is megdöbbentette – számolt be róla a Bild.
Pokoli robbanás az aluljáróban
A hatóságok a robbanást követő percekben több segélyhívást is kaptak. A helyszínre érkező rendőrök öt férfit találtak az aluljáróban:
egyikük a helyszínen meghalt, négyen súlyosan megsérültek, közülük ketten életveszélyes állapotban vannak.
A sérülteket kórházba szállították.
A környéket lezárták, a helyszínen paravánokat állítottak fel. A rendőrség hangsúlyozta, hogy a lakosság nincs veszélyben. A nyomozók jelenlegi álláspontja szerint a robbanást emberi tevékenység idézte elő, ugyanakkor még vizsgálják, pontosan milyen tárgy okozta a detonációt. A bűncselekmény lehetőségét egyelőre nem zárták ki.
Egy lakóház előtt is robbantottak
Márciusban egy bonni lakóház előtt hoztak működésbe egy robbanószerkezetet. A detonáció hatalmas pusztítást okozott. A hatóságok szerint akár leszámolás is állhat a háttérben, az elkövetők után hajtóvadászatot indítottak.
Robbanások és tűz több berlini kórháznál
Tavaly novemberben két berlini kórház közelében is robbanás történt, amelyek tüzet és szerkezeti károkat okoztak, de személyi sérülés nem történt. A hatóságok szerint illegális pirotechnikai eszköz állhat a háttérben, de a politikai indítékot sem zárták ki, ezért nagyszabású nyomozás indult az ügyben.