Hatalmas tűzgolyó csapott fel – percek alatt elszabadult a pokol

Súlyos baleset történt a Panama-csatorna közelében, amikor egy üzemanyagot szállító tartálykocsi felrobbant, és hatalmas tűz ütött ki egy ipari létesítményben.
A robbanás következtében legalább egy ember életét vesztette, négyen pedig megsérültek. Az eset egy olyan komplexumban történt, ahol a tartálykocsikat üzemanyaggal töltik fel, közvetlenül az Amerika hídja mellett - tájékoztat a The Sun.

A robbanás következtében több jármű is kigyulladt a helyszínen - Fotó: @Kanal13AZ/ Youtube

Robbanás a Panama-csatornánál

A panamai tűzoltóság vezetője, Victor Alvarez közölte: az elhunyt feltehetően a létesítmény egyik dolgozója volt. A mentésben és az oltásban több mint 70 tűzoltó vett részt, akik 45 járművel érkeztek a helyszínre.

A robbanás oltásán több tucat tűzoltó dolgozott órákon át
A sérültek közül ketten tűzoltók, akik könnyebb sérüléseket szenvedtek, míg két civil szintén megsérült az eset során.

A robbanás után az Amerika hídját lezárták, és a hatóságok vizsgálatot indítottak az okok feltárására. A tűzoltóknak mintegy három órába telt, mire sikerült megfékezniük a lángokat és biztonságossá tenniük a területet.

A hatóságok közlése szerint a robbanás nem érintette közvetlenül a Panama-csatorna működését, amely a globális kereskedelem egyik kulcsfontosságú útvonala.

Panama elnöke, Jose Raul Mulino arról tájékoztatott, hogy a híd lezárása miatt közlekedési fennakadások várhatók, és az átkelőt vizsgálatok idejére zárva tartják, hogy felmérjék az esetleges szerkezeti károkat.

A robbanás pontos oka egyelőre nem ismert, a vizsgálat jelenleg is tart.

