Hatalmas tűzgolyó csapott fel – percek alatt elszabadult a pokol

A robbanás következtében legalább egy ember életét vesztette, négyen pedig megsérültek. Az eset egy olyan komplexumban történt, ahol a tartálykocsikat üzemanyaggal töltik fel, közvetlenül az Amerika hídja mellett - tájékoztat a The Sun.
Robbanás a Panama-csatornánál
A panamai tűzoltóság vezetője, Victor Alvarez közölte: az elhunyt feltehetően a létesítmény egyik dolgozója volt. A mentésben és az oltásban több mint 70 tűzoltó vett részt, akik 45 járművel érkeztek a helyszínre.
A sérültek közül ketten tűzoltók, akik könnyebb sérüléseket szenvedtek, míg két civil szintén megsérült az eset során.
A robbanás után az Amerika hídját lezárták, és a hatóságok vizsgálatot indítottak az okok feltárására. A tűzoltóknak mintegy három órába telt, mire sikerült megfékezniük a lángokat és biztonságossá tenniük a területet.
A hatóságok közlése szerint a robbanás nem érintette közvetlenül a Panama-csatorna működését, amely a globális kereskedelem egyik kulcsfontosságú útvonala.
Panama elnöke, Jose Raul Mulino arról tájékoztatott, hogy a híd lezárása miatt közlekedési fennakadások várhatók, és az átkelőt vizsgálatok idejére zárva tartják, hogy felmérjék az esetleges szerkezeti károkat.
A robbanás pontos oka egyelőre nem ismert, a vizsgálat jelenleg is tart.
