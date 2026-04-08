Robbanás rázta meg a kikötőt – pillanatok alatt lángolt a hajó

Robbanás történt egy motorcsónakon Thaiföldön, amely ezt követően kigyulladt egy mólónál. Az esetben öt ember megsérült. A hajó a kikötés közben kapott lángra a phuketi Makham-öbölben - tájékoztat a Bangkok Post.
Robbanás után keletkezett tűz a Coco mólónál
A helyi tengeri hatóság tájékoztatása szerint a tűz a Muang körzetben található Coco mólónál keletkezett hétfőn, helyi idő szerint 11 óra körül. A lángok rövid idő alatt teljesen elpusztították a motorcsónakot.
A járművet a kikötőtől elvontatták, majd egy tűzoltóhajó megfékezte a tüzet.
Az öt sérültet a Vachira Phuket kórházba szállították, állapotukról egyelőre nem közöltek részleteket.
A phuketi turistarendőrség közlése szerint a sérültek között nem voltak turisták. A hatóságok vizsgálják a tűz és a robbanás okát.
