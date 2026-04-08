Aranykonvojbotrány: WC-ben hamisították a papírokat?

robbanás

Robbanás rázta meg a kikötőt – pillanatok alatt lángolt a hajó

Tűz ütött ki egy motorcsónakon Thaiföldön. Az robbanásban öt ember megsérült, a hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.
Robbanás történt egy motorcsónakon Thaiföldön, amely ezt követően kigyulladt egy mólónál. Az esetben öt ember megsérült. A hajó a kikötés közben kapott lángra a phuketi Makham-öbölben - tájékoztat a Bangkok Post.

A robbanás helyszíne a Makham-öbölben - Fotó: Instagram

Robbanás után keletkezett tűz a Coco mólónál

A helyi tengeri hatóság tájékoztatása szerint a tűz a Muang körzetben található Coco mólónál keletkezett hétfőn, helyi idő szerint 11 óra körül. A lángok rövid idő alatt teljesen elpusztították a motorcsónakot.

A járművet a kikötőtől elvontatták, majd egy tűzoltóhajó megfékezte a tüzet. 

Az öt sérültet a Vachira Phuket kórházba szállították, állapotukról egyelőre nem közöltek részleteket. 

A phuketi turistarendőrség közlése szerint a sérültek között nem voltak turisták. A hatóságok vizsgálják a tűz és a robbanás okát.

Hatalmas tűzgolyó csapott fel – percek alatt elszabadult a pokol

Súlyos baleset történt a Panama-csatorna közelében, amikor egy üzemanyagot szállító tartálykocsi felrobbant, és hatalmas tűz ütött ki egy ipari létesítményben.

Lángba borult a raktár, rengetegen meghaltak – videón a katasztrófa

Hatalmas tűz pusztított a burundi hadsereg lőszerraktárában egy sűrűn lakott városrész közelében. A tűz és a robbanások több tucat ember életét követelték, és rengetegen megsérültek.

 

 

