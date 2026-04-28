Bomba robbant egy rendőrőrs előtt – videón a drámai pillanatok

Pánik tört ki a belfasti városrészben a késő esti órákban. A robbanás után törmelék borította el az utcát.
Robbanás rázta meg Belfast egyik csendes városrészét szombat este, amikor egy autóba rejtett szerkezet lépett működésbe egy rendőrőrs közelében. A hatóságok szerint a robbanás mögött az Új IRA állhat, bár a nyomozás még korai szakaszban tart – írja a Daily Mail.

Robbanás egy belfasti rendőrőrsnél – drámai pillanatokat rögzítettek

A rendőrőrs elleni bombás támadás Belfast Dunmurry városrészében történt nem sokkal 22:50 után. Testkamerás felvételek rögzítették, ahogy egy rendőr az épület felé tart, amikor egy fehér autó hirtelen felrobban, és az utcát erőteljes detonáció rázza meg. A járművet korábban egy futártól rabolták el, akit arra kényszerítettek, hogy a bombát a célponthoz szállítsa.

A hatóságok szerint egy „gázpalack jellegű szerkezetet” helyeztek az autóba. 

A robbanás következtében törmelék repült szét az utcán, a környéken élőket – köztük két kisbabát – evakuálni kellett. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés. A rendőrség szerint több hasonlóság is felfedezhető egy korábbi, közeli lurgani eset és a mostani támadás között. Akkor egy robbanószerkezet nem lépett működésbe, és az akcióért az Új IRA vállalta a felelősséget. A nyomozók most is ezt a csoportot tartják a legvalószínűbb elkövetőnek, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a vizsgálat még kezdeti fázisban van.

A rendőrfőnök „szándékos, felelőtlen és ostoba támadásnak” nevezte a történteket, és kiemelte azoknak az egyenruhásoknak a bátorságát, akik a robbanás után azonnal a helyszínre siettek, és megkezdték a közelben tartózkodók kimenekítését. A politikai vezetők egyhangúlag elítélték az esetet, hangsúlyozva, hogy a támadás súlyosan veszélyeztette a helyi közösséget.

Pokoli robbanás történt Németországban: szétrepült egy lakóház bejárata

Robbanószerkezet lépett működésbe egy bonni épület előtt. A bombatámadás után a hatóságok azt vizsgálják, figyelmeztetés vagy leszámolás állhat-e a háttérben. A detonáció súlyosan megrongálta a bejáratot, de senki sem sérült meg.

 

Brutális pusztítást okozott az autópályán történt robbantás – húsz ember meghalt

Súlyos támadás történt Kolumbiában, amely több tucat ember életét érintette. A robbantás következtében legalább húszan életüket vesztették, és több mint harmincan megsérültek. A hatóságok szerint a merénylet hátterében fegyveres csoportok állhatnak.

 

 

