Tűzbe borulva próbáltak menekülni a hajók a halálos robbanás elől

Legalább két ember életét vesztette, 11 további pedig megsérült, közülük többen súlyosan, a mianmari Homalin kikötőjében pusztító tűz és robbanások következtében – közölték kedden a helyi hatóságok az MTI információi szerint.

Tűz és robbanások voltak egy mianmari kikötőben, halálos áldozatok is vannak

Fotó: Unsplash

Az ország északnyugati részén fekvő Sagaing régió kikötőjében hétfőn este borult lángba egy olajszállító tartályhajó, amelyet éppen feltöltöttek. A helyi tűzoltóság közlése szerint a lángok gyorsan továbbterjedtek a közeli hajókra, csónakokra és a parton álló járművekre.

A robbanásokat is okozó tüzet kedden reggelig még nem sikerült eloltani a jelentések szerint.

Egy szemtanú szerint több ezer hordó üzemanyag volt a kikötőben horgonyzó hajókon. Néhány hajó már lángot fogva próbált kimanőverezni a kikötőből.

A tűz a régióban tapasztalt kánikulai hőség miatt is gyorsan terjedt – mondták el a helyi lakosok.

Homalinban márciusban is történt egy hasonló baleset: akkor két tartályhajó gyulladt ki, és legalább hat ember vesztette életét.

