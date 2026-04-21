Tűzbe borulva próbáltak menekülni a hajók a halálos robbanás elől

Hatalmas tűz pusztított egy mianmari kikötőben hétfő este. A tüzet követő robbanásokban legalább két ember meghalt, tizenegyen megsérültek.
Legalább két ember életét vesztette, 11 további pedig megsérült, közülük többen súlyosan, a mianmari Homalin kikötőjében pusztító tűz és robbanások következtében – közölték kedden a helyi hatóságok az MTI információi szerint.

Tűz és robbanások voltak egy mianmari kikötőben, halálos áldozatok is vannak
Tűz és robbanások voltak egy mianmari kikötőben, halálos áldozatok is vannak
Fotó: Unsplash

Az ország északnyugati részén fekvő Sagaing régió kikötőjében hétfőn este borult lángba egy olajszállító tartályhajó, amelyet éppen feltöltöttek. A helyi tűzoltóság közlése szerint a lángok gyorsan továbbterjedtek a közeli hajókra, csónakokra és a parton álló járművekre.  

A robbanásokat is okozó tüzet kedden reggelig még nem sikerült eloltani a jelentések szerint.  

Egy szemtanú szerint több ezer hordó üzemanyag volt a kikötőben horgonyzó hajókon. Néhány hajó már lángot fogva próbált kimanőverezni a kikötőből. 

A tűz a régióban tapasztalt kánikulai hőség miatt is gyorsan terjedt – mondták el a helyi lakosok.  

Homalinban márciusban is történt egy hasonló baleset: akkor két tartályhajó gyulladt ki, és legalább hat ember vesztette életét. 

Rágyújtott vezetés közben, azonnal robbanás rázta meg az autót

Messziről is jól hallható robbanás rázta meg a virginai Burke városát, amikor egy nő vezetés közben rá akart gyújtani egy cigarettára. A kocsiban egy propánpalack is volt, amely észrevétlenül szivárgott, a gáz pedig azonnal robbant, amint előkerült egy öngyújtó. A robbanás darabokra tépte a kocsit, egyes darabok több mint harminc méterre repültek, a környékbeli házakban megremegtek a falak.

Pokoli robbanás rázott meg egy tűzijátékgyárat, több tucatnyian meghaltak

Súlyos robbanás történt egy tűzijátékgyárban India déli részén, Tamil Nadu államban, amelyben legalább 25 ember életét vesztette, és többen megsérültek. A tragédia Virudhunagar térségében következett be vasárnap este a Vanaja Fireworks Industry üzemében. A hatóságok szerint a gyárnak zárva kellett volna lennie, ennek ellenére mintegy 50 munkás tartózkodott bent az indiai tűzijátékgyár robbanása idején.

 

