Újabb halálos tűzijáték-baleset történt, kaotikus helyszínre érkeztek a mentők

Legalább 13 ember életét vesztette egy robbanásban India déli részén, Kerala államban. A petárdagyárban a tűzijátékok robbantak fel, a detonáció erejét kilométerekkel odébb is érezni lehetett – írja a BBC.

Tűzijáték-robbanás Indiában: legalább 13 ember meghalt

Egy kis épületben körülbelül 40 ember szerelt össze petárdákat kedd délután, amikor az egyik tűzijáték felrobbant. A robbanásban 13 ember meghalt, többen megsérültek. Öt embert kritikus állapotban szállítottak kórházba.

A petárdákat egy ideiglenes fészerben szerelték össze, hatalmas rizsföldek mellett, így a mentőcsapatok nehezen tudták megközelíteni a helyszínt.

A hatóságok vizsgálják, hogy pontosan mi okozta a robbanást.

