Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Robbanások Mali fő katonai támaszpontjánál: magára vállalta a támadásokat egy dzsihadista szervezet

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Terrorista csoportok támadtak meg több katonai létesítményt Mali fővárosában és vidéken - közölte az ország hadserege szombaton. Az al-Kaidával szövetséges Dzsamáa Nuszrat-ul-Iszlám va al-Muszlimín (JNIM) nevű dzsihadista szervezet közölte: tuareg lázadókkal összehangoltan ők követték el a támadássorozatot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A JNIM közleményben tudatta, hogy "felelősséget vállal" a szombaton végrehajtott támadásokért, amelyek célpontja "Assimi Goita elnök, illetve Sadio Camara védelmi miniszter székhelye, a bamakói nemzetközi repülőtér és a Kati városban lévő katonai létesítmények" voltak. A szervezet állítása szerint elfoglalták az északi Kidal várost, miután az Azawad Felszabadító Front (FLA) nevű tuareg lázadócsoporttal együttműködve "sikeres műveletet hajtottak végre a mali hadsereg és orosz zsoldosaik ellen".

Reggel arról érkeztek hírek, hogy két robbanás és hosszan tartó lövöldözés volt Mali fő katonai támaszpontjánál, a főváros közelében található Katiban reggel, később a bamakói repülőtérről is fegyverropogást jelentettek.

A Reuters hírügynökség azt írta, hogy a katonák lezárták a bázis környékén található utakat. Az AP később azt közölte, hogy a bamakói nemzetközi repülőtér irányából különböző fegyverek ropogását lehetett hallani, a légikikötő környékén egy helikopter járőrözött. A repülőtér határos egy támaszponttal, amelyet az ország légiereje használ.

Zavargásokat és fegyverropogást jelentettek az ország középső részén lévő Severe, Kidal, illetve az északi Gao környékéről is.

Mohamed Elmaouloud Ramadane, az Azawad Felszabadító Front (FLA) nevű tuareg lázadócsoport egyik szóvivője a közösségi médiában bejelentette, hogy a milícia egységei átvették az irányítást Kidal és Gao több pontján. Ezt más források egyelőre nem erősítették meg.

Az afrikai országot katonai junta irányítja, amely a 2020-as és 2021-es puccsok révén jutott hatalomra. A kormányzat azt ígérte, hogy helyreállítja a biztonságot Maliban, ahol az iszlamista fegyveres lázadók nagy területeket ellenőriznek az ország északi és középső területén. A felkelők gyakran támadnak a hadsereg létesítményeire és tagjaira, illetve civil lakosokra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!