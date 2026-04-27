Brutális pusztítást okozott az autópályán történt robbantás – húsz ember meghalt

Legalább húsz ember meghalt, további harminchat pedig megsérült egy autópályán történt robbantásban Kolumbia déli részén, Cauca tartományban – tájékoztat a BBC.

A helyi vezetés tájékoztatása szerint az elmúlt napokban több kisebb támadás, köztük robbantás is történt Cauca térségében, egy katonai létesítmény ellen elkövetett akcióban ketten megsérültek

A beszámolók szerint a detonáció a Pánamerikai autópályán történt, ahol több jármű is megrongálódott, a robbanás pedig jelentős krátert hagyott maga után. Szemtanúk szerint a lökéshullám több méterre sodorta az embereket.

Gustavo Petro kolumbiai elnök a támadásért a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők (FARC) egykori tagjaiból kivált fegyveres csoportokat tette felelőssé. Mint mondta, az elkövetők „terroristák, fasiszták és drogkereskedők”, és felszólította a hadsereget a határozott fellépésre.

Octavio Guzman, Cauca kormányzója közlése szerint a támadás az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb, civilek ellen irányuló merénylete volt a térségben. Hozzátette: a robbanás mintegy 200 méter átmérőjű krátert okozott.

A hatóságok arról is beszámoltak, hogy a támadásban tizenöt nő és öt férfi vesztette életét. A sérültek között kiskorúak is vannak.

A robbantás egy hónappal a kolumbiai elnökválasztás előtt történt. A politikai szereplők eltérően ítélik meg a helyzet kezelését: Ivan Cepeda további tárgyalásokat sürget a fegyveres csoportokkal, míg az ellenzéki jelöltek, Paloma Valencia és Abelardo De la Espriella szigorúbb fellépést ígérnek.