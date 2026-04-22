Riadót fújtak Németországban, óriási bajok állnak a küszöbön

Megszületett a döntés: soha többé nem vehetnek cigarettát ezek az emberek

Átveszi az irányítást az AI robot a sportban? Döbbenetes mire képes

Egy új fejlesztés alapjaiban változtathatja meg, amit a sportról gondolunk. A robotok most már nemcsak segítenek, hanem képesek legyőzni az emberi játékosokat is egy rendkívül gyors játékban.
Az asztalitenisz az egyik legösszetettebb reakciót igénylő sportág, ahol a sebesség, a pontosság és a döntéshozatal egyszerre számít. A robotok azonban a mesterséges intelligencia segítségével már ebben a közegben is képesek versenyezni, sőt bizonyos esetekben felülmúlni az emberi teljesítményt - tájékoztat a sciencealert.

Az AI robot precíz robotkarral üti vissza a labdát - Fotó: YouToube

Hogyan működik az asztaliteniszező robot?

A rendszer három fő egységből áll: 

  1. egy fejlett érzékelőrendszerből;
  2. egy mesterséges intelligencián alapuló döntéshozó egységből;
  3. egy gyors, precíz robotkarból. 

Az érzékelők valós időben követik a labda mozgását, miközben az AI robot folyamatosan elemzi a helyzetet, és azonnali döntéseket hoz. A robotkar ezeket a döntéseket hajtja végre nagy pontossággal.

Mire képes egy mesterséges intelligenciával működő robot sportban?

A mesterséges intelligencia lehetővé teszi, hogy a robot ne előre programozott mozdulatokat hajtson végre, hanem tanuljon és alkalmazkodjon. Az AI robot képes felismerni a mintázatokat, előre jelezni az ellenfél lépéseit, és ennek megfelelően reagálni. Ez különösen fontos egy gyors tempójú sportban, mint az asztalitenisz.

Milyen technológia van az Ace robot mögött?

A Sony AI által fejlesztett rendszer mély megerősítéses tanuláson alapul. Ez azt jelenti, hogy a robot virtuális környezetben több ezer szituációt gyakorolt végig, és ezekből tanulta meg, mely mozdulatok a leghatékonyabbak. A sporttechnológia ezen szintje lehetővé teszi, hogy a robot valós időben, önállóan döntsön.

Az egyik legnagyobb áttörés, hogy a robot képes felismerni a labda pörgését. Ez kulcsfontosságú, mert a pörgés jelentősen befolyásolja a labda pályáját és pattogását. A fejlett szenzorok és algoritmusok segítségével az AI robot pontosan kiszámítja a várható mozgást, és ennek megfelelően reagál.

Miben jobb egy robot reakcióideje az embernél?

A robot reakcióideje gyorsabb és kiszámíthatóbb, mint az emberé. Míg az emberi döntéshozatal több tényezőtől függ, addig a mesterséges intelligencia azonnal feldolgozza az adatokat, és optimális választ ad. Ez különösen előnyt jelent a nagy sebességű labdamenetek során.

Milyen eredményeket ért el a robot profi játékosok ellen?

A tesztek során a robot elit amatőr játékosok ellen több mérkőzést is megnyert, ami jelentős eredmény. Profi játékosok ellen azonban még nem volt teljesen sikeres: kevesebb játszmát tudott megnyerni, de így is bizonyította, hogy képes felvenni a versenyt magas szinten játszó emberekkel.

Megvadult robot pofozott fel egy kisgyereket, videón a durva jelenet

Egy családi programnak indult táncbemutató váratlan fordulatot vett, amikor egy humanoid gép veszélyesen közel került a közönséghez. A robot mozdulatai kiszámíthatatlanná váltak, és egy kisfiút is eltalált a színpad közelében. Az eset újra ráirányította a figyelmet a technológiai bemutatók biztonsági kérdéseire.

Itt az első ember, akit ágyékon rúgott egy robot – videó

Gyorsan javul a humanoid robotok mozgáskoordinációja és egyensúlyérzéke, hardveresen és szoftveresen is megvan már az alaptechnológia ahhoz, hogy agilis mozgásra legyenek képesek

 

 

