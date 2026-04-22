Átveszi az irányítást az AI robot a sportban? Döbbenetes mire képes

Az asztalitenisz az egyik legösszetettebb reakciót igénylő sportág, ahol a sebesség, a pontosság és a döntéshozatal egyszerre számít. A robotok azonban a mesterséges intelligencia segítségével már ebben a közegben is képesek versenyezni, sőt bizonyos esetekben felülmúlni az emberi teljesítményt - tájékoztat a sciencealert.

Az AI robot precíz robotkarral üti vissza a labdát - Fotó: YouToube

Hogyan működik az asztaliteniszező robot?

A rendszer három fő egységből áll:

egy fejlett érzékelőrendszerből; egy mesterséges intelligencián alapuló döntéshozó egységből; egy gyors, precíz robotkarból.

Az érzékelők valós időben követik a labda mozgását, miközben az AI robot folyamatosan elemzi a helyzetet, és azonnali döntéseket hoz. A robotkar ezeket a döntéseket hajtja végre nagy pontossággal.

Mire képes egy mesterséges intelligenciával működő robot sportban? A mesterséges intelligencia lehetővé teszi, hogy a robot ne előre programozott mozdulatokat hajtson végre, hanem tanuljon és alkalmazkodjon. Az AI robot képes felismerni a mintázatokat, előre jelezni az ellenfél lépéseit, és ennek megfelelően reagálni. Ez különösen fontos egy gyors tempójú sportban, mint az asztalitenisz.

Milyen technológia van az Ace robot mögött?

A Sony AI által fejlesztett rendszer mély megerősítéses tanuláson alapul. Ez azt jelenti, hogy a robot virtuális környezetben több ezer szituációt gyakorolt végig, és ezekből tanulta meg, mely mozdulatok a leghatékonyabbak. A sporttechnológia ezen szintje lehetővé teszi, hogy a robot valós időben, önállóan döntsön.

Miben jobb egy robot reakcióideje az embernél?

A robot reakcióideje gyorsabb és kiszámíthatóbb, mint az emberé. Míg az emberi döntéshozatal több tényezőtől függ, addig a mesterséges intelligencia azonnal feldolgozza az adatokat, és optimális választ ad. Ez különösen előnyt jelent a nagy sebességű labdamenetek során.