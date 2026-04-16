Leesik az álla: ilyen fejlett humanoid robotokat még nem látott – videó

Egy friss technológiai kiállításon a látogatók olyan fejlett robotokat láthattak, amelyek képesek voltak beszélgetni az emberekkel, vicceket mondani, és precízen megfogni különféle tárgyakat. A bemutatók célja az volt, hogy megmutassák: a humanoid robotika egyre közelebb kerül a mindennapi élethez - írja az AP.

A humanoid robotok fejlesztése világszerte felgyorsult.

Hihetetlen fejlett robotokat láthatott a közönség

A gépek egyik leglátványosabb képessége a finom motorika fejlődése volt.

A robotok nemcsak felismerik a tárgyakat, hanem képesek azokat stabilan megragadni és mozgatni, ami kulcsfontosságú a háztartási vagy ipari feladatok jövőbeli automatizálásában.

Ez a technológia régóta kihívás a kutatók számára, mivel az emberi kéz mozgását és érzékelését rendkívül nehéz utánozni. A kiállításon bemutatott rendszerek azonban nem állnak meg a fizikai képességeknél. A robotok egyre természetesebb módon kommunikálnak, válaszolnak kérdésekre, és akár humorral is reagálnak, ami azt jelzi, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése már a társas interakciók területét is elérte.

A humanoid robotok fejlesztése világszerte felgyorsult, és Tokió továbbra is az egyik központja ennek az iparágnak.

Az ilyen bemutatók nemcsak technológiai látványosságok, hanem egyben előrevetítik azt is, hogyan élhetünk együtt a jövőben intelligens gépekkel.

El robot Toyota CUE7 debutó durante el descanso de un partido de la liga japonesa de baloncesto en el Toyota Arena Tokyo.



Mide 219 cm de altura y pesa solo 74 kg. Encestó un tiro libre pero falló un triple.pic.twitter.com/B4HVf2PyGP — Miguel Ángel | Educador en IA (@MiguelMaestroIA) April 16, 2026



A szakértők szerint a következő lépés az lesz, hogy ezek a robotok még inkább alkalmazkodjanak az emberi környezethez: segítsenek a háztartásban, az egészségügyben, vagy akár az idősgondozásban. A most bemutatott fejlesztések azt sugallják, hogy ez a jövő már nincs is olyan messze. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy humanoid robotokat sokkolták a közönséget Hongkongban.