Újabb GTA 6 csúszás jöhet? Egyre durvább részletek derülnek ki

A Rockstar Games kapcsán kiderült, hogy a támadók egy külső felhőszolgáltatón keresztül jutottak be a rendszerbe, és bizonyos nem kritikus adatokat megszereztek. A hírt több kiberbiztonsági portál is megerősítette, miután a hackerek maguk vállalták a támadást, és azzal fenyegetőztek, hogy nyilvánosságra hozzák a megszerzett információkat – írja a BBC.

Rockstar Games – hackerek zsarolása és adatlopás árnyéka

A támadás mögött álló csoport, a ShinyHunters, már korábban is számos nagyvállalatot célba vett. Az úgynevezett „Rockstar Games elleni felhőalapú hackertámadás”” módszerrel dolgoznak, vagyis külső tárhelyeken keresztül törnek be rendszerekbe, majd adatlopás és zsarolás kombinációját alkalmazzák.

A vállalat azonban igyekezett megnyugtatni a közvéleményt. A Rockstar Games közleménye szerint az incidens „nem befolyásolja sem a működést, sem a játékosokat”, és csak korlátozott mennyiségű, nem lényeges információ került illetéktelen kezekbe.

A hackercsoport azt állítja, hogy a Rockstar Games adatlopás részletei jóval komolyabbak, mint amit a cég kommunikál. Szerintük érzékenyebb információk is a birtokukba kerültek, és ha nem kapnak váltságdíjat, azokat közzéteszik.

A hatóságok világszerte arra figyelmeztetnek, hogy az ilyen „hackerek, zsarolás, adatlopás” esetekben nem ajánlott fizetni, mivel nincs garancia arra, hogy az adatok valóban törlésre kerülnek.

Nem ez az első GTA botrány

A mostani eset különösen azért aggasztó, mert nem ez az első alkalom. 2023-ban egy fiatal hacker hatalmas botrányt okozott, amikor kiszivárogtatta a készülő GTA 6 játék korai verzióját.

Akkor több mint 90 videó került fel az internetre, ami komoly károkat okozott a fejlesztőnek.

Az eset után a Rockstar kénytelen volt előbb bemutatni a játék előzetesét, mint ahogy azt eredetileg tervezték.

