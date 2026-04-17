Már a NATO légterében: orosz drón hatolt be Magyarország mellett

A román védelmi minisztérium szerint a radarrendszerek észlelték az eszközt, amely rövid időre behatolt az ország légterébe, majd eltűnt a határ közelében. Az eset miatt a védelmi rendszereket is aktiválták – írja a Reuters.

Románia légterébe behatoló orosz drón miatt aktiválták a védelmi rendszereket

Mi történt Románia felett – és miért ennyire veszélyes?

Románia, mint NATO-tagállam, közvetlenül szomszédos Ukrajnával, és az elmúlt időszakban többször is előfordult, hogy orosz támadások során drónok sodródtak át a határon, vagy roncsok hullottak a területére.

A mostani incidens különösen érzékeny, mivel a Duna menti ukrán kikötők elleni támadások során történt – vagyis közvetlenül a NATO határán.

A történtek ismét felvetik a legfontosabb kérdést: meddig marad a konfliktus Ukrajna határain belül, és mikor válik olyan súlyossá, hogy már a NATO-nak is reagálnia kell.

Magyarország szempontjából sem közömbös a helyzet, hiszen a történtek közvetlenül a határ közelében zajlottak.