Rosie Huntington-Whiteley ismét minden figyelmet magára vont legújabb divatfotózásán, ahol egy kültéri zuhany alatt, kivágott fürdőruhában pózolt. A brit modell új kampányában is hozta a tőle megszokott elegáns, mégis merész stílust. A 38 éves sztár ezúttal is bizonyította, miért tartják a divatvilág egyik legmeghatározóbb alakjának – írja a Sun.

Rosie Huntington-Whiteley merész fürdőruhás fotókat osztott meg

Rosie Huntington-Whiteley legfrissebb munkája során a brazil ViX Paula Hermanny márkával dolgozott együtt, ahol tervezőként és globális nagykövetként is közreműködik.

A fotózáson egy látványos, szabadtéri zuhany alatt készült róla sorozat kivágott fürdőruhában, amely tovább erősíti kifinomult, mégis érzéki divatimázsát.

A korábbi Victoria’s Secret-modell magánélete is stabilnak tűnik: 2010 óta él párkapcsolatban Jason Stathammel, akivel két gyermekük született, Jack és Isabella. A színész 2016-ban eljegyezte a modellt, ám Rosie korábban úgy nyilatkozott, hogy a házasság számára nem elsődleges kérdés.

Rosie Huntington-Whiteley az utóbbi időszakban több nagy divatprojektben is részt vett.

Nemrég egy áttetsző Valentino ruhában fotózták, valamint egy sydney-i felhőkarcoló tetején is készült róla egy látványos sorozat. Emellett a Vogue Australia interjújában arról is beszélt, hogy nagy rajongója az Oasis zenekarnak, amelyet tavaly élőben is látott.

Egy forrás szerint Rosie és Jason Statham kapcsolata továbbra is harmonikus, és sokak számára példaértékű, mivel hosszú évek óta stabilan működik, és középpontjában a család áll.