Szakértők riadót fújnak! Komoly következménye lehet az új diétás őrületnek

A rostbevitel valóban kulcsszerepet játszik a bélrendszer egészsége szempontjából, azonban a túlzásba vitt fogyasztás komoly kellemetlenségeket is okozhat. Bár a rost előnyei között szerepel az emésztés támogatása és a vércukorszint szabályozása, a szakértők szerint a kiegyensúlyozott étrend fontosabb, mint egyetlen tápanyag túlzott bevitele - tájékoztat a sciencealert.com.

A rost túlzott fogyasztása emésztési panaszokat is okozhat

Fotó: Unsplash

Hogyan hatnak a rostok a szervezetre?

A rostok olyan növényi eredetű anyagok, amelyek nem emésztődnek meg teljesen, mégis fontos szerepet töltenek be az emésztőrendszer működésében. Segítik a bélmozgást, hozzájárulnak a teltségérzet kialakulásához, valamint támogatják a bélflóra egyensúlyát. A rost előnyei közé tartozik továbbá, hogy hozzájárulhatnak a koleszterinszint és a vércukorszint szabályozásához is.

Mennyi rostot kell fogyasztani naponta? A szakértők szerint a napi ajánlott rostbevitel általában 25–38 gramm között mozog, életkortól és nemtől függően. Ez az érték könnyen elérhető változatos étrenddel, amely tartalmaz teljes kiőrlésű gabonákat, zöldségeket és gyümölcsöket. Fontos azonban, hogy a rostbevitel növelése fokozatosan történjen.

Valóban javítja a rost a bélrendszer egészségét?

A rostban gazdag étrend bizonyítottan támogatja a bélrendszer egészsége fenntartását. A rostok táplálják a hasznos bélbaktériumokat, ami hozzájárul az emésztés megfelelő működéséhez. Emellett segíthetnek megelőzni bizonyos betegségek kialakulását is.

Melyek a legjobb rostban gazdag ételek?

A rostban gazdag ételek széles választéka segíthet a megfelelő bevitel biztosításában:

hüvelyesek (lencse, bab, csicseriborsó);

teljes kiőrlésű gabonák (zab, barna rizs, quinoa);

zöldségek (brokkoli, sárgarépa, spenót);

gyümölcsök (alma, körte, bogyós gyümölcsök);

olajos magvak (mandula, dió, chia mag).

Ezek rendszeres fogyasztása hozzájárulhat az egészséges étrend kialakításához.

Miért veszélyes a túlzott rostfogyasztás? A túlzott rostbevitel puffadást, hasi fájdalmat és emésztési zavarokat okozhat, különösen akkor, ha valaki hirtelen növeli a bevitt mennyiséget. A szakértők szerint a „több jobb” elv ebben az esetben nem működik: a fokozatosság és a kiegyensúlyozottság a kulcs.

Tudósok szerint gyorsabban elalszik, ha ezt eszi

Sokan tapasztalják, hogy nehezen alszanak el, vagy éjszaka többször felébrednek, még akkor is, ha elvileg elegendő időt töltenek az ágyban. A kutatók szerint a rost fogyasztása kulcsszerepet játszhat az alvásminőség javításában, és akár mélyebb, pihentetőbb éjszakai pihenést is segíthet elérni.