Súlyos terrortámadás készült: orosz vezetőket vettek célba – döbbenetes részletek

Az Roszkomnadzor vezetése ellen készülő akciót az FSZB közlése szerint még április 18-án sikerült megállítani. A tervek szerint egy autóba rejtett robbanószerkezettel hajtották volna végre a támadást, vagyis klasszikus robbantásos merénylet készült az orosz hatóságok szerint.

A Roszkomnadzor elleni merényletet az FSZB akadályozta meg (Fotó: HANDOUT / Russia's National Antiterrorism )

A hatóságok több helyszínen is akcióba léptek: Moszkvában, Ufában, Novoszibirszkben és Jaroszlavlban összesen hét embert vettek őrizetbe a terrorkészültség ügyében. Az FSZB szerint a gyanúsítottakat a Telegramon keresztül szervezték be.

A csoport vezetője egy 2004-es születésű moszkvai férfi volt, aki az elfogásakor fegyverrel ellenállt, ezért a hatóságok lelőtték. A házkutatások során fegyvereket, robbanóanyagokat, valamint szélsőséges jelképeket is találtak.

Súlyos vádak és növekvő fenyegetés

Az FSZB szerint az ügy túlmutat egy egyszerű bűncselekményen: állításuk szerint külföldi – különösen ukrán – hírszerző szolgálatok állhatnak a háttérben, amelyek célja az orosz információs tér destabilizálása.

A közlemény szerint a Roszkomnadzor vezetői és alkalmazottai, sőt családtagjaik is fenyegetéseket kaptak az elmúlt időszakban. A hatóságok arról számoltak be, hogy egyre gyakoribbak az erőszakos cselekmények és a terror jellegű előkészületek.

A nyomozás jelenleg is zajlik, és bár egyelőre főként fegyverrel és robbanóanyaggal kapcsolatos bűncselekmények miatt indult eljárás, a hatóságok nem zárják ki, hogy terrorcselekmény előkészítésének vádjával is felelősségre vonják a gyanúsítottakat.