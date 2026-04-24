Ez már a háború előszele? Oroszország megfenyegette az EU-t!

Újabb két minisztert nevezett meg Magyar Péter, a fél ország megdöbbent

moszkvában

Súlyos terrortámadás készült: orosz vezetőket vettek célba – döbbenetes részletek

Súlyos merényletkísérletet hiúsított meg az orosz titkosszolgálat: a Roszkomnadzor vezetői ellen robbantásos merénylet készült, amelyet az utolsó pillanatban sikerült megakadályozni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
moszkvábanmerényletfszbrobbantásos merénylet

Az Roszkomnadzor vezetése ellen készülő akciót az FSZB közlése szerint még április 18-án sikerült megállítani. A tervek szerint egy autóba rejtett robbanószerkezettel hajtották volna végre a támadást, vagyis klasszikus robbantásos merénylet készült az orosz hatóságok szerint.

Roszkomnadzor merénylet FSZB Oroszország
A Roszkomnadzor elleni merényletet az FSZB akadályozta meg (Fotó: HANDOUT / Russia's National Antiterrorism )

A hatóságok több helyszínen is akcióba léptek: Moszkvában, Ufában, Novoszibirszkben és Jaroszlavlban összesen hét embert vettek őrizetbe a terrorkészültség ügyében. Az FSZB szerint a gyanúsítottakat a Telegramon keresztül szervezték be.

A csoport vezetője egy 2004-es születésű moszkvai férfi volt, aki az elfogásakor fegyverrel ellenállt, ezért a hatóságok lelőtték. A házkutatások során fegyvereket, robbanóanyagokat, valamint szélsőséges jelképeket is találtak.

Súlyos vádak és növekvő fenyegetés

Az FSZB szerint az ügy túlmutat egy egyszerű bűncselekményen: állításuk szerint külföldi – különösen ukrán – hírszerző szolgálatok állhatnak a háttérben, amelyek célja az orosz információs tér destabilizálása.

A közlemény szerint a Roszkomnadzor vezetői és alkalmazottai, sőt családtagjaik is fenyegetéseket kaptak az elmúlt időszakban. A hatóságok arról számoltak be, hogy egyre gyakoribbak az erőszakos cselekmények és a terror jellegű előkészületek.

A nyomozás jelenleg is zajlik, és bár egyelőre főként fegyverrel és robbanóanyaggal kapcsolatos bűncselekmények miatt indult eljárás, a hatóságok nem zárják ki, hogy terrorcselekmény előkészítésének vádjával is felelősségre vonják a gyanúsítottakat.

 

 

