Ezt a hibát szinte mindenki elköveti nagytakarításkor

A tavaszi nagytakarítás idején sokan a lakás különböző részeit rendezik át, de a ruhásszekrény gyakran háttérbe szorul. Pedig egy átlátható ruhásszekrény nemcsak rendezettebbé teszi a mindennapokat, hanem a reggeli öltözködést is megkönnyíti. Ilyenkor érdemes tudatosan nekilátni a válogatásnak és a selejtezésnek – írja a MyHomebook.

Hogyan kezdjük el a ruhásszekrény hatékony rendszerezését?

A rendszerezés első lépése, hogy a ruhásszekrény teljes tartalmát kiürítjük. Bár radikális megoldásnak tűnik, így válik igazán láthatóvá minden darab, és könnyebb őszintén dönteni arról, mire van valóban szükség. Ilyenkor érdemes feltenni a kérdést: hordjuk-e még az adott ruhát, vagy csak helyet foglal?

Sokan alkalmazzák Marie Kondo módszerét is, amely szerint azt érdemes megtartani, ami „örömet okoz”.

Ez segít abban, hogy ne csak praktikus, hanem érzésalapú döntések is szülessenek a válogatás során.

Hogyan érdemes kategóriák szerint haladni a ruhákkal?

A teljes kipakolás sokszor túlterhelő lehet, ezért célszerű kisebb egységekben haladni. A ruhákat érdemes kategóriák szerint átnézni, például külön a nadrágokat, majd a felsőket. Így a folyamat átláthatóbb és kevésbé megterhelő.

A válogatás során három alapvető halom segíthet:

amit megtartunk;

amit eladományozunk vagy eladunk;

egy „talán” kategória.

Az utóbbinál egy hasznos trükk, hogy a bizonytalan darabokat fordítva akasztjuk vissza a szekrénybe. Ha egy ruhát viselünk, visszakerül rendesen, így idővel jól látszik, mi maradt érintetlen – ezeket később könnyebb elengedni, akár fél év elteltével is.

Milyen módszerek segítenek a tartós rend kialakításában?

A kiválogatás után következik az újrarendezés. A ruhák kategóriák szerint történő elhelyezése alapvető, de sokan színek szerint is tovább rendszerezik a szekrényt az átláthatóság érdekében. A rendezett elhelyezés segít abban, hogy minden könnyen megtalálható legyen. Marie Kondo módszerének fontos eleme a hajtogatás is: a ruhákat nem egymásra halmozzák, hanem úgy hajtják össze, hogy függőlegesen, „állítva” kerüljenek a polcra. Így minden darab látható marad, nem vesznek el a halmok mélyén, és a szekrény használata is sokkal áttekinthetőbbé válik.