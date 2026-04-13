Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látnia kell!

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter olyat tett a Coachella színpadán, hogy nyilvánosan kellett bocsánatot kérnie

34 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Váratlan helyzet alakult ki a Coachella színpadán, amely gyorsan komoly visszhangot váltott ki. Sabrina Carpenter reakciója egy rajongói megnyilvánulásra heves vitákat indított el, és végül nyilvános bocsánatkéréshez vezetett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sabrina Carpenternyilvános bocsánatkérésCoachella

Sabrina Carpenter a Coachella fesztivál egyik fellépőjeként került a figyelem középpontjába, miután egy koncert közbeni megjegyzése komoly vitát váltott ki a közösségi médiában - tájékoztat a Daily Star.

Sabrina Carpenter A 2025-ös BRIT Awards díjátadó a londoni The O2 arénában Fotó: Northfoto
Sabrina Carpenter A 2025-ös BRIT Awards díjátadó a londoni The O2 arénában 
Fotó: Northfoto

Az énekesnő a kaliforniai Indióban adott koncertje során egy különös hangra lett figyelmes a közönségből, és a színpadról reagált is rá. Először jódlinak vélte a hangot, majd azt mondta, hogy nem tetszik neki, később pedig „furának” nevezte a jelenséget.

A közönség egyik tagja ekkor jelezte, hogy a hang egy kulturális megnyilvánulás, az úgynevezett zaghrouta, amely több közösségben az ünneplés része. A rövid párbeszéd azonban gyorsan elterjedt az interneten, és sokan bírálták az énekesnőt a reakciója miatt.

Nyilvánosan kért bocsánatot Sabrina Carpenter

A kritikák hatására Sabrina Carpenter nyilvános bocsánatkérést tett közzé. Közlésében hangsúlyozta, hogy nem látta a rajongót, és nem hallotta tisztán a helyzetet, reakciója pedig inkább zavarból és szarkazmusból fakadt, nem volt mögötte rossz szándék. Hozzátette, hogy most már tisztában van a zaghrouta jelentésével, és a jövőben minden ilyen megnyilvánulást szívesen fogad.

A fellépés ennek ellenére folytatódott, és az énekesnő több ismert dalát is előadta, köztük a „Taste”, a „Please Please Please” és a „We Almost Broke Up Again Last Night” című számokat.

A közönség reakciói megosztottak maradtak: egyesek szerint a megjegyzés rontotta az élményt, míg mások úgy vélték, hogy a színpadi körülmények miatt félreértés történt. A Coachella-fellépés mindenesetre fontos mérföldkő Sabrina Carpenter pályafutásában, hiszen az énekesnő először lépett fel headlinerként a világhírű fesztiválon.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról