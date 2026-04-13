Sabrina Carpenter olyat tett a Coachella színpadán, hogy nyilvánosan kellett bocsánatot kérnie

Sabrina Carpenter a Coachella fesztivál egyik fellépőjeként került a figyelem középpontjába, miután egy koncert közbeni megjegyzése komoly vitát váltott ki a közösségi médiában - tájékoztat a Daily Star.

Sabrina Carpenter A 2025-ös BRIT Awards díjátadó a londoni The O2 arénában

Az énekesnő a kaliforniai Indióban adott koncertje során egy különös hangra lett figyelmes a közönségből, és a színpadról reagált is rá. Először jódlinak vélte a hangot, majd azt mondta, hogy nem tetszik neki, később pedig „furának” nevezte a jelenséget.

A közönség egyik tagja ekkor jelezte, hogy a hang egy kulturális megnyilvánulás, az úgynevezett zaghrouta, amely több közösségben az ünneplés része. A rövid párbeszéd azonban gyorsan elterjedt az interneten, és sokan bírálták az énekesnőt a reakciója miatt.

Nyilvánosan kért bocsánatot Sabrina Carpenter

A kritikák hatására Sabrina Carpenter nyilvános bocsánatkérést tett közzé. Közlésében hangsúlyozta, hogy nem látta a rajongót, és nem hallotta tisztán a helyzetet, reakciója pedig inkább zavarból és szarkazmusból fakadt, nem volt mögötte rossz szándék. Hozzátette, hogy most már tisztában van a zaghrouta jelentésével, és a jövőben minden ilyen megnyilvánulást szívesen fogad.

A közönség reakciói megosztottak maradtak: egyesek szerint a megjegyzés rontotta az élményt, míg mások úgy vélték, hogy a színpadi körülmények miatt félreértés történt. A Coachella-fellépés mindenesetre fontos mérföldkő Sabrina Carpenter pályafutásában, hiszen az énekesnő először lépett fel headlinerként a világhírű fesztiválon.