A tragédiából kovácsoltak előnyt: kis híján teljesen elpusztult San Francisco

1906. április 18-án hajnalban az Egyesült Államok történetének egyik legsúlyosabb természeti katasztrófája rázta meg San Francisco városát. Az 1906-os San Franciscó-i földrengés nemcsak a rengés ereje miatt vált hírhedtté, hanem az azt követő pusztító tüzek és az emberi tragédiák miatt is.

Az 1906-os San Franciscó-i földrengés: romok a Post és a Grant Avenue környékén.

Fotó: Wikipédia

A földrengés helyi idő szerint hajnali 5 óra 12 perckor következett be, amikor a legtöbb ember még aludt. A rengés erősségét ma körülbelül 7,8-as magnitúdóra becsülik, és a San Andreas-törésvonal mentén pattant ki, amely Kalifornia egyik legismertebb és legaktívabb törésvonala – írja a Britannica.

A földmozgás mindössze néhány percig tartott, de ez is elég volt ahhoz, hogy épületek ezrei dőljenek össze, utak repedjenek fel, és a város infrastruktúrája gyakorlatilag megbénuljon. A rengést hatalmas utórengések követték, amelyek tovább súlyosbították a helyzetet.

A San Franciscó-i földrengés: a tüzek még több pusztítást hoztak

Bár maga a földrengés is hatalmas károkat okozott, a legnagyobb pusztítást az azt követő tüzek okozták. A megrongálódott gázvezetékek és elektromos hálózatok miatt több helyen is tűz ütött ki, amelyek gyorsan elterjedtek a romok között.

Arnold Genthe fényképe, amely a Sacramento utcai tűzre néz 1906-ban a földrengés után.

Fotó: Wikipédia

A tűzoltók munkáját nehezítette, hogy a vízvezetékek is megsérültek, így nem állt rendelkezésre elegendő víz az oltáshoz. A lángok napokon át tomboltak, és a város jelentős részét elpusztították. San Francisco mintegy 80 százaléka megsemmisült – írja a Berkeley Szeizmológiai Laboratórium.

A hivatalos adatok szerint több mint 3000 ember vesztette életét, de egyes becslések ennél jóval magasabb számot valószínűsítenek. Több mint 200 ezer ember maradt fedél nélkül, ami akkoriban a város lakosságának jelentős részét jelentette.

A túlélők ideiglenes táborokban húzták meg magukat, sokan parkokban vagy nyílt területeken éltek hetekig, hónapokig. A hadsereg is beavatkozott a rend fenntartása és a mentési munkálatok segítése érdekében.

A katasztrófa gazdasági hatása óriási volt: a károk értékét akkori árakon több százmillió dollárra becsülték, ami mai értéken több milliárd dollárnak felel meg. Számos vállalkozás megsemmisült, és a város gazdasági élete szinte teljesen leállt.