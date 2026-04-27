Szörnyű haláleset történt Shakira koncertje előtt – videó

Tragikus baleset történt Brazíliában, ahol egy technikus életét vesztette Shakira koncertjének előkészítése közben. A férfi egy emelőszerkezet használata során szenvedett súlyos sérüléseket, majd kórházba szállítását követően meghalt - tájékoztat a Metro.
Az eset a Rio de Janeiró-i Copacabana strandon történt, ahol az énekesnő május 2-án ingyenes koncertet adott volna. A szervezők szerint az eseményre akár egymillió látogató is érkezhetett volna, így a munkálatok már hetek óta zajlottak.
A beszámolók szerint a baleset után pánik tört ki a helyszínen. Szemtanúk arról számoltak be, hogy egy szerkezet a földre zuhant, és a férfi alá szorult. Többen azonnal a segítségére siettek, és megpróbálták kiszabadítani.
Az eset különösen aggasztó annak fényében, hogy Shakira tavaly már kénytelen volt lemondani egy koncertjét Kolumbiában biztonsági problémák miatt, amikor a színpad tetőszerkezete megsérült.
A koncertet szervező Bonus Track közleményben erősítette meg a halálesetet. A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.