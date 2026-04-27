Szörnyű haláleset történt Shakira koncertje előtt – videó

Tragikus baleset történt Brazíliában, ahol egy technikus életét vesztette Shakira koncertjének előkészítése közben. A férfi egy emelőszerkezet használata során szenvedett súlyos sérüléseket, majd kórházba szállítását követően meghalt - tájékoztat a Metro.

A Shakira koncert színpadának helyszíne a tragédia után Rio de Janeiróban

Fotó: PABLO PORCIUNCULA / AFP

Az eset a Rio de Janeiró-i Copacabana strandon történt, ahol az énekesnő május 2-án ingyenes koncertet adott volna. A szervezők szerint az eseményre akár egymillió látogató is érkezhetett volna, így a munkálatok már hetek óta zajlottak.

A beszámolók szerint a baleset után pánik tört ki a helyszínen. Szemtanúk arról számoltak be, hogy egy szerkezet a földre zuhant, és a férfi alá szorult. Többen azonnal a segítségére siettek, és megpróbálták kiszabadítani.

Az eset különösen aggasztó annak fényében, hogy Shakira tavaly már kénytelen volt lemondani egy koncertjét Kolumbiában biztonsági problémák miatt, amikor a színpad tetőszerkezete megsérült.

Worker killed, crushed during the stage assembly for @shakira show in Rio, Brazil. The show will be in Copacabana beach, organized by the city mayor and it will cost R$15million of taxpayers money. This is how public money is spent in a city controlled by narcoterrorist cartels. https://t.co/lzqUCtm4I2 — Gigi (@feliscatusgigi) April 26, 2026

Egy pillanat alatt lett örömünnepből riadalom Shakira koncertjén. Shakira elesett a színpadon, miután élő fellépés közben kicsavarodott a bokája, a közönség pedig döbbenten figyelte a történteket.