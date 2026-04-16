Fagyos volt vagy profi? Shakira videóján vitázik a net

A felvétel alapján az operatőr Shakirát követte a tömeg között, amikor megbotlott a technikában és a földre került. Az énekesnő kikerülte, majd folytatta az útját a színpad felé, a jelenet pedig pillanatok alatt beszédtéma lett az X-en.

Többen empátiát hiányoltak, mások viszont azzal védték a sztárt, hogy az élő produkciók szigorú időzítés szerint mennek, és a stáb többi tagja tud segíteni ilyen helyzetben – számolt be az esetről a The Sun.

El cámara que grababa a Shakira se cae y ella no hace el mínimo intento de ayudarlepic.twitter.com/8AyT34O0Qv — LO + (@SuperViiral) April 15, 2026

Shakira körül most is áll a bál

A mostani videó azért is kapott ekkora figyelmet, mert ahogy az Origon is megírtuk néhány hónapja maga Shakira is elesett a színpadon egy san salvadori koncerten, de akkor gyorsan felállt és folytatta a fellépést. Közben a Las Mujeres Ya No Lloran turné tovább pörög, a hivatalos oldal szerint

a következő nagy állomás 2026. május 2-án Rio de Janeiróban lesz.