Fagyos volt vagy profi? Shakira videóján vitázik a net

A felvétel alapján az operatőr Shakirát követte a tömeg között, amikor megbotlott a technikában és a földre került. Az énekesnő kikerülte, majd folytatta az útját a színpad felé, a jelenet pedig pillanatok alatt beszédtéma lett az X-en.
Többen empátiát hiányoltak, mások viszont azzal védték a sztárt, hogy az élő produkciók szigorú időzítés szerint mennek, és a stáb többi tagja tud segíteni ilyen helyzetben – számolt be az esetről a The Sun.
Shakira körül most is áll a bál
A mostani videó azért is kapott ekkora figyelmet, mert ahogy az Origon is megírtuk néhány hónapja maga Shakira is elesett a színpadon egy san salvadori koncerten, de akkor gyorsan felállt és folytatta a fellépést. Közben a Las Mujeres Ya No Lloran turné tovább pörög, a hivatalos oldal szerint
a következő nagy állomás 2026. május 2-án Rio de Janeiróban lesz.
