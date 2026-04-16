Hoppá! OnlyFans-oldalt indított az Amerikai pite szexi sztárja

Shannon Elizabeth bejelentette, hogy OnlyFans-oldalt indít. Az 52 éves színésznő röviddel azután árulta el a hírt, hogy benyújtotta a válókeresetet férje, Simon Borchert ellen – írja a Page Six.

Shannon Elizabeth Fotó: MICHAEL TRAN / AFP

Bár az Amerikai pite sztárja hivatalosan még nem jelentette be a szakítást, egy forrás szerint kedden adta be a hivatalos keresetet.

„A válás még friss. Most lett újra szingli, és holnap reggel elindítja az OnlyFans-oldalát” – árulta el egy forrás exkluzív interjújában a Page Six-nak.

A színésznő elárulta, hogy csatlakozik az OnlyFanshez, hogy átvegye az irányítást az élete felett.

„Az egész karrieremet Hollywoodban töltöttem, ahol mások irányították a karrierem kimenetelét. Egy most egy új fejezet, ami arról szól, hogy megmutassam egy olyan szexisebb oldalamat, amit még senki sem látott, és közelebb kerüljek a rajongóimhoz”

– mondta Shannon Elizabeth.

Shannon Elizabeth szexi oldalát szeretné felvillantani

A sztár elárulta, hogy nagyon izgatottan várja, hogy közelebb kerülhessen a rajongóihoz, és számos olyan exkluzív tartalom gyártását is tervezi, amit sehol máshol nem lehet megtalálni.

‘American Pie’ star Shannon Elizabeth joining OnlyFans after quietly splitting from husband Simon Borchert https://t.co/zeXs2pHxM4 pic.twitter.com/w7cVvkNU5O — New York Post (@nypost) April 16, 2026

