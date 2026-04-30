Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ettől dőlhet be Európa? Fontos dolog látott napvilágot – Magyarország is érintett

Olvasta?

silvia salis

Ki ez a nő? Silvia Salis egykori olimpikon lehet Meloni legnagyobb kihívója

24 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Új arc tűnt fel az olasz politikában, aki rövid idő alatt országos figyelmet kapott. Silvia Salis neve egyre gyakrabban merül fel Giorgia Meloni lehetséges kihívójaként.
silvia salisgiorgia melonigenovapolitikaolaszbaloldalpolgármester

Az egykori olimpiai kalapácsvetőből lett genovai polgármester, Silvia Salis néhány hét alatt az olasz közélet egyik legizgalmasabb szereplőjévé vált. A reflektorfénybe egy látványos eseménnyel robbant be: egy nagyszabású techno bulit szervezett Genova főterén, ahol még a DJ-pult mögé is beállt – a képek pedig pillanatok alatt körbejárták a közösségi médiát.

Mayor of Genoa Silvia Salis attends the march marking the 81st Liberation Day which commemorates the end of the Nazi-Fascist occupation in Italy during World War II in Genoa on April 25, 2026. (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)
Silvia Salis gyorsan az olasz baloldal egyik legfontosabb arcává vált.
Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

A kontraszt sokaknak azonnal szemet szúrt: miközben Meloni kormányának egyik első intézkedése az illegális rave partik elleni fellépés volt, addig Salis egy ilyen esemény házigazdájaként jelent meg.

Ki Silvia Salis, és miért beszél róla mindenki?

Silvia Salis nem klasszikus politikai pályáról érkezett. Sportolóként tízszeres olasz bajnok volt, és kétszer is részt vett az olimpián, mielőtt egy sérülés véget vetett karrierjének. Később az Olasz Olimpiai Bizottság alelnökeként dolgozott, majd kompromisszumos jelöltként lett Genova polgármestere.

Italy's Silvia Salis competes in the women's hammer throw qualifications at the athletics event of the London 2012 Olympic Games on August 8, 2012 in London. AFP PHOTO / ADRIAN DENNIS (Photo by ADRIAN DENNIS / AFP)
Egy váratlan szereplő: Silvia Salis nevétől hangos az ország
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Győzelmét széles politikai támogatással érte el: a bal- és közép pártok együtt álltak mögé, ami sokak szerint most országos szinten is kulcs lehet.

Egy friss felmérés szerint, ha saját listával indulna, akár 6,5 százalékos támogatottságot is elérhetne – ami úgy különösen figyelemre méltó, hogy egyelőre nincs pártja, és hivatalosan nem is jelentette be indulását.

Valóban Meloni kihívója lehet Silvia Salis?

A nagy kérdés most az, hogy Silvia Salis valóban belép-e az országos politikába. Egy korábbi interjúban még úgy fogalmazott, 

nem lenne őszinte, ha azt mondaná, nem érdekli 

a lehetőség, most viszont óvatosabban nyilatkozik – írja a Politico.

Egyelőre kitart amellett, hogy a genovaiak polgármestereként szeretne bizonyítani, de a nyomás egyre nagyobb: követői és a baloldali szavazók folyamatosan sürgetik, hogy vállaljon nagyobb szerepet.

Salis közben világosan látja a baloldal problémáját: szerinte nem a vezető személye a legnagyobb gond, hanem az, hogy a pártok nem tudnak egységesen fellépni.

Silvia Salis, Mayor of the Metropolitan City of Genoa, attends the presentation of the book ''The Antidote: A Manifesto of Fact-Based Optimism'' at the Rizzoli bookstore in the Galleria Vittorio Emanuele II in Milan, Italy, on January 21, 2026. (Photo by Alessandro Bremec/NurPhoto) (Photo by Alessandro Bremec / NurPhoto via AFP)
Silvia Salis berobbant – és lehet, hogy ez még csak a kezdet
Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto

Miben más Silvia Salis politikája?

Silvia Salis egyszerre próbál progresszív és pragmatikus lenni. Polgármesterként már több intézkedést hozott: például elismerte külföldön született, azonos nemű párok gyermekeit, létrehozott egy LMBTQ+-ügyekkel foglalkozó irodát, és minimálbért vezetett be a városi szerződésekben.

Ugyanakkor egyre inkább a centrum felé mozdul, és hangsúlyozza, hogy a választások megnyeréséhez kompromisszumokra van szükség.

A baloldal mindig ugyanazt a hibát követi el: megosztottan indul. El kell dönteni, hogy kormányozni akarunk, vagy ragaszkodunk mindenáron az elveinkhez, és veszítünk

 – fogalmazott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!