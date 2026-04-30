Ki ez a nő? Silvia Salis egykori olimpikon lehet Meloni legnagyobb kihívója

Az egykori olimpiai kalapácsvetőből lett genovai polgármester, Silvia Salis néhány hét alatt az olasz közélet egyik legizgalmasabb szereplőjévé vált. A reflektorfénybe egy látványos eseménnyel robbant be: egy nagyszabású techno bulit szervezett Genova főterén, ahol még a DJ-pult mögé is beállt – a képek pedig pillanatok alatt körbejárták a közösségi médiát.

Silvia Salis gyorsan az olasz baloldal egyik legfontosabb arcává vált.

A kontraszt sokaknak azonnal szemet szúrt: miközben Meloni kormányának egyik első intézkedése az illegális rave partik elleni fellépés volt, addig Salis egy ilyen esemény házigazdájaként jelent meg.

Ki Silvia Salis, és miért beszél róla mindenki?

Silvia Salis nem klasszikus politikai pályáról érkezett. Sportolóként tízszeres olasz bajnok volt, és kétszer is részt vett az olimpián, mielőtt egy sérülés véget vetett karrierjének. Később az Olasz Olimpiai Bizottság alelnökeként dolgozott, majd kompromisszumos jelöltként lett Genova polgármestere.

Egy váratlan szereplő: Silvia Salis nevétől hangos az ország

Győzelmét széles politikai támogatással érte el: a bal- és közép pártok együtt álltak mögé, ami sokak szerint most országos szinten is kulcs lehet.

Egy friss felmérés szerint, ha saját listával indulna, akár 6,5 százalékos támogatottságot is elérhetne – ami úgy különösen figyelemre méltó, hogy egyelőre nincs pártja, és hivatalosan nem is jelentette be indulását.

Valóban Meloni kihívója lehet Silvia Salis?

A nagy kérdés most az, hogy Silvia Salis valóban belép-e az országos politikába. Egy korábbi interjúban még úgy fogalmazott,

nem lenne őszinte, ha azt mondaná, nem érdekli

a lehetőség, most viszont óvatosabban nyilatkozik – írja a Politico.

Egyelőre kitart amellett, hogy a genovaiak polgármestereként szeretne bizonyítani, de a nyomás egyre nagyobb: követői és a baloldali szavazók folyamatosan sürgetik, hogy vállaljon nagyobb szerepet.

Salis közben világosan látja a baloldal problémáját: szerinte nem a vezető személye a legnagyobb gond, hanem az, hogy a pártok nem tudnak egységesen fellépni.

Silvia Salis berobbant – és lehet, hogy ez még csak a kezdet

Miben más Silvia Salis politikája?

Silvia Salis egyszerre próbál progresszív és pragmatikus lenni. Polgármesterként már több intézkedést hozott: például elismerte külföldön született, azonos nemű párok gyermekeit, létrehozott egy LMBTQ+-ügyekkel foglalkozó irodát, és minimálbért vezetett be a városi szerződésekben.