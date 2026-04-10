Őrült sirályok támadtak gyerekekre a húsvéti programon – „összehangolt akcióról” beszélnek a szervezők

A skóciai Iverness városközpontjában rendezett eseményen a sirályok szó szerint célba vették a résztvevőket. A beszámolók szerint többször is lecsaptak gyerekekre, miközben azok a tojásokat keresték, idézte fel a történteket a Daily Star.

A sirályok összehangolt támadást indítottak a családok ellen, többször is lecsaptak rájuk – Fotó: PHOTOSTOCK-ISRAEL/SCIENCE PHOTO / PSI

Szervezetten csaptak le a sirályok

A szervezők szerint nem véletlen incidensekről volt szó: a sirályok kifejezetten „összehangolt viselkedést” mutattak. Megfigyelték, hogy egyes madarak figyelték az alkalmas pillanatot, majd hangjelzésekkel hívták oda társaikat, mielőtt lecsaptak volna.

Egyetlen esemény alatt legalább 16 ilyen esetet jegyeztek fel. A madarak többször is visszatértek, és újra meg újra támadtak, ami komoly riadalmat keltett a családok körében.

Költési időszak van: ilyenkor különösen agresszívek

A szakértők szerint mindez nem véletlen: megkezdődött a sirályok költési időszaka, amikor különösen agresszívan védik a területüket és fiókáikat. Ilyenkor gyorsak, kiszámíthatatlanok, és akár sérülést is okozhatnak.

A hatóságok már léptek is: új bejelentő rendszert indítottak, ahol a lakosok jelenthetik a hasonló incidenseket. Az így gyűjtött adatok segíthetnek feltérképezni a veszélyes gócpontokat.

Fontos azonban: a törvény védi a vadon élő madarakat, így tilos bántani őket vagy megzavarni a fészkeiket. A szakemberek szerint a jövőben egyre több hasonló esetre lehet számítani.

Megdöbbentő felvétel járja be az internetet. Élő adás közben repült ugyanis egy sirály Jess Tyson arcába, aki nem mellesleg korábban Új-Zéland szépségkirálynője volt, jelenleg pedig a Whakaata Maori televízió riportere. A madár olyan erővel csapódott a hölgynek, hogy annak felrepedt a szemhéja.

Egy egészen hihetetlen jelenet játszódott le egy török amatőr labdarúgó-mérkőzésen. Egy hőssé váló játékos, Gani Catan gyakorlatilag újraélesztett egy sirályt a pályán.