Orbán Viktor visszaadta parlamenti mandátumát, újjászervezi a pártot

Macron kapott egy akkora sallert, hogy eltűnt a radarról

egészség

Ettől az étkezési szokástól előbb öregszik – meglepő kutatás látott napvilágot

A túl sok só fogyasztását régóta összefüggésbe hozzák a magas vérnyomással, egy friss kutatás szerint azonban ennél is mélyebben károsíthatja a szervezetet. A só egy új, állatkísérletes vizsgálat alapján akár az erek idő előtti öregedését is előidézheti, ami hosszabb távon a szív- és érrendszer szempontjából is kockázatot jelenthet.
A Dél-Alabamai Egyetem kutatói által végzett, 2026 áprilisában ismertetett preklinikai vizsgálat szerint a magas sótartalmú étrend már négy hét alatt rontotta az egerek ereinek működését. A só hatására a véráramlást szabályozó kisebb artériák nehezebben lazultak el, a kutatók pedig azt találták, hogy az érfalat borító sejtek korai sejtes öregedés állapotába kerültek – számolt be a Fox News.

Só: egy friss kutatás szerint az erek idő előtti öregedését is okozhatja
Fotó: ekaterina shishina / Unsplash

Miért árthat a túl sok só fogyasztása?

A kutatás szerint a probléma nem feltétlenül az, hogy a só közvetlenül roncsolja az ereket. 

A megfigyelések inkább arra utalnak, hogy a szervezet immunválasza indíthat el egy olyan folyamatot, amelyben az interleukin-16 nevű jelzőmolekula idő előtt „öregedésre” készteti az érfali sejteket. 

Emiatt csökkenhet a nitrogén-monoxid termelődése is, amely normál esetben segíti az artériák tágulékonyságát és rugalmasságát.

Mit jelent ez az egészség szempontjából?

A kutatók egy kísérleti gyógyszerrel, a navitoclaxszal közel normális érműködést tudtak visszaállítani a magas sótartalmat fogyasztó egereknél. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ez még nem jelenti azt, hogy embereknél is ugyanez a megoldás működne, mert a módszer biztonságosságát és hatékonyságát még vizsgálják.

Fontos a mértékletesség

A mostani eredmények ígéretesek, de egyelőre állatkísérletes adatokra épülnek, ezért nem lehet biztosan kijelenteni, hogy emberben is pontosan ugyanez a folyamat zajlik. Annyi azonban továbbra is egyértelmű, hogy a túlzott sóbevitel nemcsak a vérnyomás, hanem az általános szív- és érrendszeri egészség szempontjából is kockázatot jelenthet.

Ez is érdekelheti:

Egy hétköznapi étel segíthet a halálos betegség megfékezésében

Egy friss kutatás szerint egy hétköznapi konyhai alapanyag is segíthet megállítani egy halálos betegséget. A tudósok azt találták, hogy a kolera baktériumai jelentősen visszaszoríthatók bizonyos fehérjék hatására.

Meglepő eredmény született a húsfogyasztás és a demencia kapcsolatáról

Egy friss hosszú távú kutatás szerint a demencia kockázata és az időskori szellemi hanyatlás összefügghet azzal, milyen húst fogyaszt valaki, de nem mindenkinél egyformán. A vizsgálat arra jutott, hogy bizonyos genetikai háttér mellett a feldolgozatlan hús kedvezőbb kapcsolatban állhat az agyi egészséggel, miközben a feldolgozott hús inkább kedvezőtlen képet mutat.

 

 

