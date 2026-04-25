Ettől az étkezési szokástól előbb öregszik – meglepő kutatás látott napvilágot

A Dél-Alabamai Egyetem kutatói által végzett, 2026 áprilisában ismertetett preklinikai vizsgálat szerint a magas sótartalmú étrend már négy hét alatt rontotta az egerek ereinek működését. A só hatására a véráramlást szabályozó kisebb artériák nehezebben lazultak el, a kutatók pedig azt találták, hogy az érfalat borító sejtek korai sejtes öregedés állapotába kerültek – számolt be a Fox News.
Miért árthat a túl sok só fogyasztása?
A kutatás szerint a probléma nem feltétlenül az, hogy a só közvetlenül roncsolja az ereket.
A megfigyelések inkább arra utalnak, hogy a szervezet immunválasza indíthat el egy olyan folyamatot, amelyben az interleukin-16 nevű jelzőmolekula idő előtt „öregedésre” készteti az érfali sejteket.
Emiatt csökkenhet a nitrogén-monoxid termelődése is, amely normál esetben segíti az artériák tágulékonyságát és rugalmasságát.
Mit jelent ez az egészség szempontjából?
A kutatók egy kísérleti gyógyszerrel, a navitoclaxszal közel normális érműködést tudtak visszaállítani a magas sótartalmat fogyasztó egereknél. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ez még nem jelenti azt, hogy embereknél is ugyanez a megoldás működne, mert a módszer biztonságosságát és hatékonyságát még vizsgálják.
Fontos a mértékletesség
A mostani eredmények ígéretesek, de egyelőre állatkísérletes adatokra épülnek, ezért nem lehet biztosan kijelenteni, hogy emberben is pontosan ugyanez a folyamat zajlik. Annyi azonban továbbra is egyértelmű, hogy a túlzott sóbevitel nemcsak a vérnyomás, hanem az általános szív- és érrendszeri egészség szempontjából is kockázatot jelenthet.
