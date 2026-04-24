Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Szerbia

Elkezdték kiküldeni a behívókat, indul a kötelező sorkatonai szolgálat

46 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szeptemberben megkezdik a behívók kiküldését Szerbiában, ami új fejezetet nyithat a hadsereg működésében. A sorkatonai szolgálat visszaállítása régóta napirenden van, a részletek most kezdenek kirajzolódni. A döntés végrehajtása azonban több tényezőtől is függ.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szerbiabehívósorkatonaság

Szeptemberben megkezdik a behívók postázását a kötelező sorkatonai szolgálatra Szerbiában, az első újoncok jövő márciusban vonulhatnak be – közölte a szerb védelmi miniszter pénteken.

A sorkatonai szolgálat visszaállítása új korszakot hozhat a szerb hadseregben
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

A sorkatonai szolgálat bevezetése fokozatosan történhet Szerbiában

Bratislav Gasic a szerb közszolgálati televíziónak (RTS) adott interjúban elmondta: a hadsereg készen áll a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítására, de az első újoncok fogadásáról szóló végleges döntést a globális biztonsági helyzet függvényében hozzák meg. A tervek szerint a férfiak számára 75 nap lesz a kötelező sorkatonai szolgálat, míg a nők önként jelentkezhetnek kiképzésre.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!