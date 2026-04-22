Spermadonor 180 gyerekkel – mégsem lehet apa

Egészen elképesztő ügy borzolja a kedélyeket az Egyesült Királyságban. Egy spermadonor, aki saját állítása szerint már 180 gyerek apja világszerte, most bírósági falba ütközött.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A férfi - akit Robert Albonnak hívnak - mindenáron el akarta érni, hogy hivatalosan is feltüntessék egy gyermek apjaként – de a döntés egyértelmű lett: spermadonorként ezt nem engedték neki.

A spermadonor hiába biológiai apa, jogilag nem ismerik el
A spermadonor hiába biológiai apa, jogilag nem ismerik el
Miért nem lehet apa a spermadonor – pedig ő a biológiai szülő?

A spermadonor nem hivatalos úton, hanem közösségi médián keresztül kínálta „szolgáltatásait”, és pénzért adott mintát egy párnak. 

A gyermek megszületése után azonban a nő partnerét jegyezték be apaként az anyakönyvbe.

A donor ezt nem hagyta annyiban, és bírósághoz fordult, hogy elismertesse magát apaként – írja a BBC.

A bíró szerint az ügy „szélsőséges”, és világossá tették: hiába ő a biológiai apa, a jogi státusz nem jár automatikusan.

A történet még furcsább attól, hogy a férfi saját bevallása szerint már több mint 180 gyermek megszületéséhez járult hozzá világszerte – ráadásul gyakran nem szabályozott körülmények között.

A gyermeket nevelő pár viszont soha nem akarta, hogy a donor része legyen az életüknek.

