Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Olvasta?

szex

Kiderült, mennyi idő alatt termelődik újra a sperma – erre mi se számítottunk

2026. április 15. 17:17
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A férfi test folyamatosan állít elő új hímivarsejteket, de ezek teljes kifejlődése hosszabb folyamat. A spermiumok újratermelődése során a sejtek több fejlődési szakaszon mennek át, mire teljesen éretté válnak. A teljes folyamat általában valamivel több mint két hónapot vesz igénybe.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szexegészségéletmódspermiumspermiumok

A spermiumok újratermelődése nem azonnali folyamat, hanem több szakaszból álló biológiai ciklus. A teljes érési idő átlagosan 64 nap, mire a sejtek megtermékenyítésre képes állapotba kerülnek.

Fotó: Deon Black / Unsplash

Mennyi idő kell a spermiumoknak az újratermelődéshez?

A férfi szervezet folyamatosan termel spermiumokat, de a teljes regenerációs ciklus jóval hosszabb, mint sokan gondolnák. Bár a herék nap mint nap új spermiumokat állítanak elő, a spermiumtermelődés és -érés teljes folyamata, vagyis a spermatogenezis valamivel több mint két hónapot vesz igénybe. 

A teljes ciklus nagyjából 64 nap alatt zajlik le, ezalatt a sejtek több fejlődési szakaszon mennek keresztül, mire megtermékenyítésre képes, érett spermiumokká alakulnak.

A folyamat során a herék naponta több millió spermiumot termelnek, másodpercenként körülbelül 1500-at. Ez elsőre rengetegnek tűnhet, de ennek megvan az oka: egyetlen milliliter ondóban is tízmilliós nagyságrendben lehetnek jelen spermiumok. A szervezet így folyamatos utánpótlást biztosít, hogy mindig legyen elegendő friss, életképes spermium a megtermékenyítéshez.

Mi történik a szervezetben a spermiumokkal?

A spermatogenezis során a kezdeti sejtek előbb osztódnak, majd fokozatosan spermium-előalakokká, végül érett spermiumokká alakulnak. Az érés fő helyszíne a herecsatornácskák rendszere, ahol hormonális szabályozás mellett kialakul a spermiumok végleges szerkezete: a genetikai anyagot hordozó fej és a mozgáshoz szükséges farokrész.

Az éretlen spermiumok ezután a mellékherébe kerülnek, amely tárolóként is működik. Itt nyerik el mozgásképességüket, vagyis azt a tulajdonságot, amely lehetővé teszi számukra, hogy ejakuláció után a női reproduktív rendszerben a petesejt felé haladjanak. 

A megtermékenyítés esélyét nemcsak a spermiumok száma, hanem minősége is befolyásolja. Kiemelten fontos a motilitás, vagyis hogy mennyi spermium képes mozogni, illetve a morfológia, azaz a spermiumok alakja is.

Így lehet javítani a spermiumok egészségét

A spermiumok egészsége életmóddal is befolyásolható. A rendszeres mozgás több kutatás szerint kedvezően hathat a spermiumszámra és a termékenységre. Fontos a megfelelő vitaminbevitel is, különösen a C- és D-vitamin, valamint a likopin, amely több zöldségben és gyümölcsben megtalálható antioxidáns.

A dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás rontja az ondó minőségét, ezért ezek visszaszorítása szintén segíthet. Ugyancsak lényeges a megfelelő öltözködés: a túl szoros alsónemű és nadrág növelheti a herék hőmérsékletét, ami kedvezőtlenül hathat a spermiumok mozgékonyságára és életképességére. A spermiumtermelés tehát folyamatos, de a minőség megőrzése tudatos életmódot is igényel – derül ki a Healthline.com cikkéből.

Mi történik a férfitestben, ha sokáig nincs szex?

Sok tévhit kering arról, mi történik a férfi testében, ha hosszabb ideig nincs szex. A szexuális absztinencia férfiaknál sokakat foglalkoztat, de a valóság egészen más, mint amit sokan gondolnak.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!