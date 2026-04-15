Kiderült, mennyi idő alatt termelődik újra a sperma – erre mi se számítottunk

A spermiumok újratermelődése nem azonnali folyamat, hanem több szakaszból álló biológiai ciklus. A teljes érési idő átlagosan 64 nap, mire a sejtek megtermékenyítésre képes állapotba kerülnek.

Mennyi idő kell a spermiumoknak az újratermelődéshez?

A férfi szervezet folyamatosan termel spermiumokat, de a teljes regenerációs ciklus jóval hosszabb, mint sokan gondolnák. Bár a herék nap mint nap új spermiumokat állítanak elő, a spermiumtermelődés és -érés teljes folyamata, vagyis a spermatogenezis valamivel több mint két hónapot vesz igénybe.

A teljes ciklus nagyjából 64 nap alatt zajlik le, ezalatt a sejtek több fejlődési szakaszon mennek keresztül, mire megtermékenyítésre képes, érett spermiumokká alakulnak.

A folyamat során a herék naponta több millió spermiumot termelnek, másodpercenként körülbelül 1500-at. Ez elsőre rengetegnek tűnhet, de ennek megvan az oka: egyetlen milliliter ondóban is tízmilliós nagyságrendben lehetnek jelen spermiumok. A szervezet így folyamatos utánpótlást biztosít, hogy mindig legyen elegendő friss, életképes spermium a megtermékenyítéshez.

Mi történik a szervezetben a spermiumokkal?

A spermatogenezis során a kezdeti sejtek előbb osztódnak, majd fokozatosan spermium-előalakokká, végül érett spermiumokká alakulnak. Az érés fő helyszíne a herecsatornácskák rendszere, ahol hormonális szabályozás mellett kialakul a spermiumok végleges szerkezete: a genetikai anyagot hordozó fej és a mozgáshoz szükséges farokrész.

Az éretlen spermiumok ezután a mellékherébe kerülnek, amely tárolóként is működik. Itt nyerik el mozgásképességüket, vagyis azt a tulajdonságot, amely lehetővé teszi számukra, hogy ejakuláció után a női reproduktív rendszerben a petesejt felé haladjanak.

A megtermékenyítés esélyét nemcsak a spermiumok száma, hanem minősége is befolyásolja. Kiemelten fontos a motilitás, vagyis hogy mennyi spermium képes mozogni, illetve a morfológia, azaz a spermiumok alakja is.

Így lehet javítani a spermiumok egészségét

A spermiumok egészsége életmóddal is befolyásolható. A rendszeres mozgás több kutatás szerint kedvezően hathat a spermiumszámra és a termékenységre. Fontos a megfelelő vitaminbevitel is, különösen a C- és D-vitamin, valamint a likopin, amely több zöldségben és gyümölcsben megtalálható antioxidáns.