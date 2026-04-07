Teherautóval hajtott a tömegbe – sokkoló felvételek a stockholmi terrortámadásról

2017. április 7-én súlyos terrortámadás rázta meg Stockholm belvárosát, amikor egy üzbég férfi lopott teherautóval hajtott a tömegbe. A 2017-es stockholmi terrortámadásban öten meghaltak valamint 14-en megsebesültek, és az eset azonnal nemzetközi figyelmet kapott, és hosszú jogi eljárás követte az elkövető, Rakhmat Akilov ellen.

A 2017-es stockholmi terrortámadásnak 5 halálos áldozata volt

Stockholmi terrortámadás: mi történt április 7-én?

Akilov a támadás előestéjén hűséget fogadott az Iszlám Államnak, és másnap egy zsúfolt bevásárlóutcában hajtott a tömegbe. A járműben kisebb robbanást okozott, amikor megpróbálta felrobbantani magát, majd a metrón próbált menekülni, a hatóságok azonban órákon belül elfogták. Az elkövető célja az volt, hogy Svédországot büntesse az Iszlám Állam elleni nemzetközi koalícióban való részvétel miatt.

A támadás idején a város azonnal zár alá került: a központi utcákat és vasútállomásokat evakuálták, a rendőrség fegyveres egységekkel biztosította a területet, és a lakosságot arra kérték, meneküljenek a helyszínről.

Rettenetes volt, még most is remegek. Láttam egy nőt, akinek elveszett a lába – akár én is lehettem volna

– mesélte egy túlélő. Mások arról számoltak be, hogy látták, ahogy a teherautó nyolc embert elgázolt.

Virágokat helyeztek a terrortámadás helyszínére

Digitális nyomok és bizonyítékok

A tárgyalás során kiderült, hogy Akilov 53 SIM-kártyát és több közösségi platformot – WhatsAppot, Telegramot, Vibert, Facebookot és Zello-t – használt a támadás előkészítésére. A nyomozók internetes chatnaplókat találtak, amelyekben mártírságról beszélt, valamint memóriakártyát kivégzős videókkal és több ezer fotóval, köztük az Iszlám Állam vezetőjéről, Abu Bakr al-Baghdadiról.

Életfogytiglanra ítélték az elkövetőt

A tárgyalás során az ügyész „a társadalom biztonságát veszélyeztető személynek” nevezte az elkövetőt, és a legsúlyosabb büntetést, az életfogytiglant kérte. Svédországban az életfogytiglan a legsúlyosabb büntetés, normál esetben körülbelül 18 év szabadságvesztésnek felel meg. Az ítéletben a bíróság elrendelte, hogy a férfit a büntetés letöltése után kiutasítsák az országból.