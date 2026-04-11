Dühkitörés vita közben? Ez a hat trükk másodpercek alatt segít visszanyerni a kontrollt

A stresszkezelés gyakran nem akkor nehéz, amikor egyedül vagyunk, hanem egy feszült vita közepén, amikor hirtelen „átveszi az irányítást” az idegrendszerünk. Ilyenkor a racionális gondolkodás háttérbe szorul, és könnyen mondunk vagy teszünk olyasmit, amit később megbánunk. Szakértők szerint azonban léteznek egyszerű, testi alapú technikák, amelyek segítenek visszanyerni az önkontrollt – írja a HuffPost.

Stresszkezelés: miért nem elég „lenyugodni”?

Szakértők szerint stresszhelyzetben az agy racionális része lekapcsolhat, ezért a „Nyugodj meg!” típusú tanácsok nem működnek. Erica Schwartzberg szomatikus terapeuta szerint először a testet kell szabályozni, hogy az elme újra tisztán működhessen. A cél nem az azonnali nyugalom, hanem egy apró szünet létrehozása inger és reakció között.

Egyszerű stresszkezelési technikák vita közben

A szakértők több egyszerű, fizikai módszert is javasolnak, amelyek segíthetnek megszakítani a stresszreakciót és csökkenteni a feszültséget:

Egy lépés hátra: a fizikai távolság biztonságérzetet jelez az idegrendszernek, és segíthet kilépni a „harc” üzemmódból, még ha csak pár centiméterre is.

Lólégzés (ajakrezgetés): az ajkak finom rezegtetése oldja az arc, az állkapocs és a nyak feszültségét, és megszakíthatja az érzelmi spirált.

A feszültség kirázása: 10–30 másodperc intenzív rázás segíthet levezetni a stresszhormonok (pl. adrenalin) okozta testi aktivációt.

Mély, hallható sóhaj: a hosszú kilégzés lassítja a szívverést, és aktiválja a paraszimpatikus idegrendszert, amely a nyugalmi állapotért felel.

Pillangóölelés: a felváltva ütögetett vállak segíthetik az agy érzelmi központjának megnyugtatását és a két agyfélteke újrakapcsolását.

Nézzünk körbe: a környezet tudatosítása segít megszüntetni a „veszélyre szűkült” figyelmet, és visszahoz a jelen biztonságába.

A lényeg: a testtel kezdődik a stresszkezelés

A szakértők szerint a hatékony stresszkezelés nem bonyolult gondolkodási folyamat, hanem apró, gyorsan bevethető testi eszközök sora. Ezek nem az érzelmek elnyomásáról szólnak, hanem arról, hogy teret adjanak a reakció és a tudatos döntés között, így elkerülhető, hogy automatikusan reagáljunk egy feszült helyzetben.