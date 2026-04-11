Országgyűlési választás2026. április 12.
stresszkezelés

Dühkitörés vita közben? Ez a hat trükk másodpercek alatt segít visszanyerni a kontrollt

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Egy vita közepén sokszor pillanatok alatt elszabadulnak az indulatok, és olyan dolgok hangzanak el, amiket később mindenki megbán. A stresszkezelés azonban nem bonyolult, ha ismerünk néhány gyors, testi alapú technikát.
stresszkezelésfeszültségstresszvita

A stresszkezelés gyakran nem akkor nehéz, amikor egyedül vagyunk, hanem egy feszült vita közepén, amikor hirtelen „átveszi az irányítást” az idegrendszerünk. Ilyenkor a racionális gondolkodás háttérbe szorul, és könnyen mondunk vagy teszünk olyasmit, amit később megbánunk. Szakértők szerint azonban léteznek egyszerű, testi alapú technikák, amelyek segítenek visszanyerni az önkontrollt – írja a HuffPost.

Néhány egyszerű technika másodpercek alatt segíthet a stresszkezelésben –  Fotó: Unsplash

Stresszkezelés: miért nem elég „lenyugodni”?

Szakértők szerint stresszhelyzetben az agy racionális része lekapcsolhat, ezért a „Nyugodj meg!” típusú tanácsok nem működnek. Erica Schwartzberg szomatikus terapeuta szerint először a testet kell szabályozni, hogy az elme újra tisztán működhessen. A cél nem az azonnali nyugalom, hanem egy apró szünet létrehozása inger és reakció között.

Egyszerű stresszkezelési technikák vita közben

A szakértők több egyszerű, fizikai módszert is javasolnak, amelyek segíthetnek megszakítani a stresszreakciót és csökkenteni a feszültséget:

  • Egy lépés hátra: a fizikai távolság biztonságérzetet jelez az idegrendszernek, és segíthet kilépni a „harc” üzemmódból, még ha csak pár centiméterre is.
  • Lólégzés (ajakrezgetés): az ajkak finom rezegtetése oldja az arc, az állkapocs és a nyak feszültségét, és megszakíthatja az érzelmi spirált.
  • A feszültség kirázása: 10–30 másodperc intenzív rázás segíthet levezetni a stresszhormonok (pl. adrenalin) okozta testi aktivációt.
  • Mély, hallható sóhaj: a hosszú kilégzés lassítja a szívverést, és aktiválja a paraszimpatikus idegrendszert, amely a nyugalmi állapotért felel.
  • Pillangóölelés: a felváltva ütögetett vállak segíthetik az agy érzelmi központjának megnyugtatását és a két agyfélteke újrakapcsolását.
  • Nézzünk körbe: a környezet tudatosítása segít megszüntetni a „veszélyre szűkült” figyelmet, és visszahoz a jelen biztonságába.

A lényeg: a testtel kezdődik a stresszkezelés

A szakértők szerint a hatékony stresszkezelés nem bonyolult gondolkodási folyamat, hanem apró, gyorsan bevethető testi eszközök sora. Ezek nem az érzelmek elnyomásáról szólnak, hanem arról, hogy teret adjanak a reakció és a tudatos döntés között, így elkerülhető, hogy automatikusan reagáljunk egy feszült helyzetben.

Eszik, ha stresszes? – Nem véletlen, hogy idegesen mindig az édesség után nyúl

Ahogy az Origo korábban beszámolt róla, sokan tapasztalják, hogy stresszesebb, feszültebb vagy kimerítő időszakokban hirtelen sokkal erősebbé válik bennük az édességek, a péksütemények vagy a tésztafélék utáni vágy. A szénhidrát ilyenkor nem véletlenül kerül a középpontba: a háttérben olyan biológiai és idegrendszeri folyamatok állnak, amelyek gyors megkönnyebbülést ígérnek a szervezetnek.

Sokkoló kutatás: ennyivel rövidítheti meg az életet egyetlen mérgező barátság

Egy friss kutatás megdöbbentő eredményre jutott. A tudomány szerint a „mérgező” emberek szó szerint öregítenek, minden egyes tartósan stresszes, toxikus kapcsolat akár hónapokkal rövidítheti meg az életet.

 

 

