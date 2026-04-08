Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
strucc

Filmbe illő jelenet az autópályán – egy strucc száguldott a kocsik között

19 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Filmbe illő jelent zajlott le Thaiföldön. Egy strucc jelent meg egy forgalmas útszakaszon, ahol rövid időre megzavarta a forgalmat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
struccVicces videóThaiföld

Egy elszabadult strucc okozott rendkívüli helyzetet Thaiföldön, miután egy forgalmas autópályán futott végig, mielőtt befogták és visszavitték a gazdájához – tájékoztat a CNA.

A strucc végül egy autós segítségével állt meg biztonságban
A strucc végül egy autós segítségével állt meg biztonságban – Fotó: x.com/AFP

A strucc több sávon keresztül haladt a járművek között

A beszámolók szerint a hat hónapos hím strucc Csonburi tartományban egy háromsávos úton haladt, miközben járművek közlekedtek mellette. A strucc viselkedése pánikszerűnek tűnt, az állat a középső sávban futott, majd egy autós közreműködésével a bal sávba terelték, ahol végül megállt.

Az esetről készült videó gyorsan elterjedt az interneten. A felvételt készítő autós elmondta, hogy kezdetben balesetre gyanakodott, azonban közelebb érve látta, hogy egy nagyméretű futómadár okozza a torlódást.

A struccot mintegy 15 kilométerrel távolabb fogták be eredeti tartási helyétől, Pattaja közelében. Tulajdonosa szerint az állat egy építkezéshez érkező teherautó zajától ijedt meg, és ennek hatására szökött ki a kifutóból.

A gazda közlése szerint az állatot épségben visszavitték, és a jövőben fokozottabb felügyelet mellett tartják majd, hogy hasonló eset ne fordulhasson elő.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról