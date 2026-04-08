Filmbe illő jelenet az autópályán – egy strucc száguldott a kocsik között

Egy elszabadult strucc okozott rendkívüli helyzetet Thaiföldön, miután egy forgalmas autópályán futott végig, mielőtt befogták és visszavitték a gazdájához – tájékoztat a CNA.

A strucc végül egy autós segítségével állt meg biztonságban – Fotó: x.com/AFP

A strucc több sávon keresztül haladt a járművek között

A beszámolók szerint a hat hónapos hím strucc Csonburi tartományban egy háromsávos úton haladt, miközben járművek közlekedtek mellette. A strucc viselkedése pánikszerűnek tűnt, az állat a középső sávban futott, majd egy autós közreműködésével a bal sávba terelték, ahol végül megállt.

Az esetről készült videó gyorsan elterjedt az interneten. A felvételt készítő autós elmondta, hogy kezdetben balesetre gyanakodott, azonban közelebb érve látta, hogy egy nagyméretű futómadár okozza a torlódást.

A struccot mintegy 15 kilométerrel távolabb fogták be eredeti tartási helyétől, Pattaja közelében. Tulajdonosa szerint az állat egy építkezéshez érkező teherautó zajától ijedt meg, és ennek hatására szökött ki a kifutóból.

A gazda közlése szerint az állatot épségben visszavitték, és a jövőben fokozottabb felügyelet mellett tartják majd, hogy hasonló eset ne fordulhasson elő.