Filmbe illő jelenet az autópályán – egy strucc száguldott a kocsik között

Egy elszabadult strucc okozott rendkívüli helyzetet Thaiföldön, miután egy forgalmas autópályán futott végig, mielőtt befogták és visszavitték a gazdájához – tájékoztat a CNA.
A strucc több sávon keresztül haladt a járművek között
A beszámolók szerint a hat hónapos hím strucc Csonburi tartományban egy háromsávos úton haladt, miközben járművek közlekedtek mellette. A strucc viselkedése pánikszerűnek tűnt, az állat a középső sávban futott, majd egy autós közreműködésével a bal sávba terelték, ahol végül megállt.
Az esetről készült videó gyorsan elterjedt az interneten. A felvételt készítő autós elmondta, hogy kezdetben balesetre gyanakodott, azonban közelebb érve látta, hogy egy nagyméretű futómadár okozza a torlódást.
A struccot mintegy 15 kilométerrel távolabb fogták be eredeti tartási helyétől, Pattaja közelében. Tulajdonosa szerint az állat egy építkezéshez érkező teherautó zajától ijedt meg, és ennek hatására szökött ki a kifutóból.
A gazda közlése szerint az állatot épségben visszavitték, és a jövőben fokozottabb felügyelet mellett tartják majd, hogy hasonló eset ne fordulhasson elő.
Ennél viccesebbet ma nem lát: egy ló lopta el a show-t a forgalomban
Egy rövid videó különös jelenetet örökített meg egy forgalmi helyzetben. A felvételen egy ló látható, amely egy teherjármű rakterében utazva szokatlan módon reagált a környezetére. A történtek rövid idő alatt nagy figyelmet keltettek a közösségi felületeken.
Most ezen a kutyán röhög az egész internet
Egy manhattani olasz agár különös sétája pillanatok alatt vírussá vált az Instagramon. A videón látható kutya új hócsizmáiban próbál elindulni New York utcáin, ám mozgása annyira esetlen és aranyos lett, hogy közel egymillió megtekintést ért el.