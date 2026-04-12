Utazási trükk: feleannyit pakolsz, mégis több ruhád lesz a bőröndben

A sudoku-pakolás a jól ismert logikai játékra épül: három felső, három alsó és három réteges ruhadarab alkotja az alapot, amelyeket úgy kell kiválasztani, hogy mindegyik passzoljon a másikhoz. Ha ez sikerül, gyakorlatilag minden kombináció működőképes lesz, így a bőrönd tartalma maximálisan kihasználható – írja a Huffpost.

A sudoku-pakolás egy logikai játékra épül

Fotó: Youtube

A sudoku-pakolás tudatosságra nevel

A trükk ugyan nem új, már évekkel ezelőtt is ismert volt, de mostanra lett igazán felkapott, miután utazós tartalomgyártók kezdték el bemutatni a közösségi médiában. Sokan azért esküsznek rá, mert jelentősen csökkenti a pakolással járó stresszt, és megszünteti azt a dilemmát, hogy mit érdemes magunkkal vinni.

A szakértők szerint a módszer egyik legnagyobb előnye, hogy tudatosságra kényszerít. Nem lehet „biztos, ami biztos” alapon felesleges ruhákat bedobálni, hiszen minden darabnak helye és szerepe van a rendszerben. Ez nemcsak helyet spórol, hanem abban is segít, hogy az ember reálisan gondolja végig, mire lesz valóban szüksége az adott utazás során.

Ugyanakkor nem mindenki rajong érte. Vannak, akik szerint hosszabb utakra túl szűkös lehet ez a megközelítés, különösen akkor, ha valaki gyakran átöltözik, vagy nem szeretne mosni utazás közben. Ennek ellenére abban széles az egyetértés, hogy a tudatos tervezés még mindig jobb megoldás, mint az utolsó pillanatban, kapkodva összepakolt bőrönd.

A sudoku-pakolás így nem feltétlenül mindenkinek jelent tökéletes megoldást, de egy dolgot biztosan elér: rávesz arra, hogy átgondoljuk, mit viszünk magunkkal. És sokaknál már ez is elég ahhoz, hogy könnyebb, rendezettebb és stresszmentesebb legyen az utazás.

