Súlyos csapás jöhet az autósokra: fizetős lehet az egyik nyugat-európai országon való áthaladás

A svájci parlament alsóháza, a Nemzeti Tanács megszavazta egy új tranzitdíj bevezetésének lehetőségét. Ez azt jelentené, hogy azoknak az autósoknak, akik megállás vagy ottalvás nélkül haladnak át az országon, külön fizetniük kellene, hívta fel a figyelmet a Bild.

Ha elfogadják, akkor hamarosan fizetős lehet az áthaladás Svájcon – Fotó: PHILIPP VON DITFURTH / DPA

Svájc: nem lesz több ingyenes átjárás

A svájci politikusok szerint az ország túl sok átmenő forgalmat visel el, ami komoly terhelést jelent az úthálózatra és a környezetre is. A cél egyértelmű: csökkenteni a forgalmat és rávenni az autósokat, hogy más útvonalakat válasszanak – vagy legalább hosszabb időre maradjanak. Egyes politikusok egyenesen úgy fogalmaztak: Svájc nem lehet „olcsó folyosó” az Európán áthaladó autósok számára.

Ennyit kellene fizetni

Bár hivatalos összeg még nincs, sajtóértesülések szerint akár 21 svájci frankot (9 ezer Ft) is elkérhetnek egyetlen áthaladásért. Ez az összeg ráadásul a már most is kötelező autópálya-matrica – az éves vignetta – mellett jönne plusz költségként. A rendszer működése is komoly figyelmet kapott: a tervek szerint kamerák rögzítenék a járműveket belépéskor és kilépéskor, így automatikusan megállapítható lenne, ki az, aki csak átutazik az országon.

Fontos azonban, hogy a díj bevezetése egyelőre nincs kőbe vésve. A következő lépés az, hogy a svájci kormány részletes törvényjavaslatot dolgozzon ki, amelyben pontosítják a szabályokat.

Egyelőre nyitott kérdés:

pontosan mennyit kell majd fizetni

kikre vonatkozik a díj

mikor léphet életbe

Brüsszel is közbeszólhat?

A tervezet nemcsak az autósok körében váltott ki aggodalmat. Kritikusok szerint a lépés akár konfliktust is okozhat az Európai Unióval, különösen a szabad mozgás és az egyenlő bánásmód kérdése miatt. Emellett a rendszer gyakorlati megvalósítása sem egyszerű: a határok ellenőrzése, a kamerás megfigyelés és az adminisztráció komoly kihívásokat jelenthet.

Ha a terv mégis megvalósul, az jelentősen megdrágíthatja a dél-európai autós utazásokat. Sokaknak új útvonalakat kell keresniük, másoknak pedig mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk.