Újabb fordulat a svájci szilveszteri pokolban: célkeresztben a tulajdonosok

A svájci tűzeset ügyében már az olasz hatóságok is eljárást indítottak a tulajdonosok ellen. A nyomozás a történtek mellett az adminisztratív felelősség kérdését is vizsgálja – írja a Sky News.

A svájci tűzeset: a felvételt egy New York-i turista készítette, aki az AFP-nek elmondta, hogy látta, ahogy az emberek futnak és sikoltoznak a buli helyszínéről

A szilveszteri tragédia Svájcban

A svájci Le Constellation bár tulajdonosai ellen Olaszországban is nyomozás indult, miután a Crans-Montana síközpontban kitört szilveszteri tűzvészben 41 fiatal meghalt. A tragédia áldozatai között hat olasz tinédzser is volt, ezért a római ügyészség is vizsgálja az ügyet, mivel olasz állampolgárokat érintő, külföldön elkövetett bűncselekmények esetén illetékes.

A bár francia tulajdonosai, Jacques és Jessica Moretti ellen Svájcban már eljárás folyik. A svájci ügyészek gondatlanságból elkövetett emberölés miatt vizsgálódnak, az olasz hatóságok pedig többek között gondatlanságból okozott katasztrófa, többrendbeli gondatlanságból elkövetett emberölés és súlyos testi sértés miatt indítottak új eljárást.

A túlélők szerint a tűz rendkívül gyorsan elharapózott, miközben a bárban tartózkodók nem kaptak útmutatást arról, hogyan meneküljenek, és a poroltókat sem használták. A nyomozók úgy vélik, hogy a tüzet csillagszórós gyertyák okozhatták, amelyek meggyújtották a mennyezet hangszigetelő burkolatát.

Az ügyben a lehetséges adminisztratív felelősséget is vizsgálják. Crans-Montana polgármesterét, Nicolas Feruad-t, aki további nyolc emberrel együtt szintén érintett az eljárásban, a héten 12 órán át hallgatták ki Svájcban. A házaspár ügyvédje szerint Morettiék együttműködnek a hatóságokkal, és továbbra is a tragédia áldozataira gondolnak.

Túlélők fedték fel, mi történt valójában

Újabb részletek láttak napvilágot a január eleji, halálos kimenetelű svájci tűzeset kapcsán. Túlélők vallomásai szerint a leégett szórakozóhely egyik tulajdonosa a káosz közepette elmenekült a helyszínről, miközben a klubban rekedt emberek menekülési lehetőségei erősen korlátozottak voltak.

Svájci bártulajdonos az áldozatok hozzátartozóival találkozott

Feszült jelenetek játszódtak le Sionban, amikor a Le Constellation bár tulajdonosai megjelentek a hatóságok előtt. A svájci tűz áldozatainak családtagjai dühöngve követeltek igazságszolgáltatást.