svájci tűzeset

Újabb fordulat a svájci szilveszteri pokolban: célkeresztben a tulajdonosok

Tegnap, 11:51
Olvasási idő: 5 perc
Az olasz hatóságok is vizsgálódnak a szilveszteri tűz ügyében, amelyben 41 ember halt meg. A svájci tűzeset miatt már több súlyos gondatlansági gyanú is felmerült. A túlélők szerint a menekülést senki sem irányította, és a poroltókat sem használták.
A svájci tűzeset ügyében már az olasz hatóságok is eljárást indítottak a tulajdonosok ellen. A nyomozás a történtek mellett az adminisztratív felelősség kérdését is vizsgálja – írja a Sky News.

A svájci tűzeset , A grab of a video obtained from the X account of @Tyroneking36852 shows a fire in a bar in Crans-Montana, a ski resort in the canton of Valais, Switzerland, early on January 1, 2026. The footage was filmed by a tourist from New York who told AFP that he saw people running and screaming from the party venue. Several dozen people are presumed dead and around 100 injured after a fire ripped through a crowded bar in the luxury Swiss ski resort of Crans-Montana, Swiss police said on January 1, 2026. Police, firefighters and rescuers rushed to the popular resort, which is set to host the Ski World Cup from January 30, after the fire broke out in the early hours of New Year's Day.
A svájci tűzeset: a felvételt egy New York-i turista készítette, aki az AFP-nek elmondta, hogy látta, ahogy az emberek futnak és sikoltoznak a buli helyszínéről
Fotó: @Tyroneking36852 / AFP

A szilveszteri tragédia Svájcban

A svájci Le Constellation bár tulajdonosai ellen Olaszországban is nyomozás indult, miután a Crans-Montana síközpontban kitört szilveszteri tűzvészben 41 fiatal meghalt. A tragédia áldozatai között hat olasz tinédzser is volt, ezért a római ügyészség is vizsgálja az ügyet, mivel olasz állampolgárokat érintő, külföldön elkövetett bűncselekmények esetén illetékes.

A bár francia tulajdonosai, Jacques és Jessica Moretti ellen Svájcban már eljárás folyik. A svájci ügyészek gondatlanságból elkövetett emberölés miatt vizsgálódnak, az olasz hatóságok pedig többek között gondatlanságból okozott katasztrófa, többrendbeli gondatlanságból elkövetett emberölés és súlyos testi sértés miatt indítottak új eljárást.

A túlélők szerint a tűz rendkívül gyorsan elharapózott, miközben a bárban tartózkodók nem kaptak útmutatást arról, hogyan meneküljenek, és a poroltókat sem használták. A nyomozók úgy vélik, hogy a tüzet csillagszórós gyertyák okozhatták, amelyek meggyújtották a mennyezet hangszigetelő burkolatát.

Az ügyben a lehetséges adminisztratív felelősséget is vizsgálják. Crans-Montana polgármesterét, Nicolas Feruad-t, aki további nyolc emberrel együtt szintén érintett az eljárásban, a héten 12 órán át hallgatták ki Svájcban. A házaspár ügyvédje szerint Morettiék együttműködnek a hatóságokkal, és továbbra is a tragédia áldozataira gondolnak.

Túlélők fedték fel, mi történt valójában

Újabb részletek láttak napvilágot a január eleji, halálos kimenetelű svájci tűzeset kapcsán. Túlélők vallomásai szerint a leégett szórakozóhely egyik tulajdonosa a káosz közepette elmenekült a helyszínről, miközben a klubban rekedt emberek menekülési lehetőségei erősen korlátozottak voltak.

Svájci bártulajdonos az áldozatok hozzátartozóival találkozott

Feszült jelenetek játszódtak le Sionban, amikor a Le Constellation bár tulajdonosai megjelentek a hatóságok előtt. A svájci tűz áldozatainak családtagjai dühöngve követeltek igazságszolgáltatást.

 

