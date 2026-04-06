Már meg is van, hogy ki lehet az új 007-es? – Hollywood már most erről beszél

Egy merész ötlet felkavarta a 007-es franchise körüli állóvizet: mi lenne, ha a következő James Bond nem férfi lenne? Egy ismert rendező szerint erre a szerepre már meg is van a tökéletes jelölt, Sydney Sweeney.
Egyre komolyabb hullámokat vet Hollywoodban, hogy a 28 éves amerikai színésznő, Sydney Sweeney ölthetné magára a legendás titkos ügynök, James Bond szerepét – ráadásul nem Bond-lányként, hanem főhősként.

NEW YORK, NY - DECEMBER 2: Sydney Sweeney at the NY Premiere of Lionsgate's The Housemaid on December 2, 2025 at 787 on Seventh in New York City. Credit: mpi099/MediaPunch
Az ötlet mögött nem kisebb név áll, mint Paul Feig, aki szerint a fiatal sztár tökéletes lenne a brit szuperkém megformálására. A rendező – aki a színésznővel A téboly otthona (The Housemaid) című filmen dolgozott – kiemelte Sweeney kivételes munkabírását, intelligenciáját és profizmusát. Úgy véli, ezek a tulajdonságok ideális alapot adnak egy modern, női Bond-karakterhez. 

„Miért ne lehetne ő maga a szuperkém?”

 – fogalmazott. Érdekesség, hogy maga Sweeney sem zárkózik el az ötlettől – írja a The Sun. Korábban elárulta: bár hatalmas rajongója a franchise-nak, sokkal izgalmasabbnak tartaná, ha nem egy klasszikus Bond-lányt, hanem magát Bondot játszhatná el.

Sydney Sweeney lehet a radikális újítás

A 007-es széria új irányt vehet a közeljövőben, különösen azután, hogy Daniel Craig a 2021-es Nincs idő meghalni című film után búcsút intett a szerepnek. 

A következő mozit a Dűne rendezője, Denis Villeneuve készíti, a forgatókönyvet pedig Steven Knight írja. 

Bár több férfi színész neve is felmerült a következő Bondként, Sweeney esélye egy radikális újításra hívja fel a figyelmet: vajon készen áll-e a világ egy női 007-esre? Egy biztos – Hollywood már komolyan játszik a gondolattal.

A napokban írt arról az Origo, hogy ismét hatalmas figyelmet kapott a hollywoodi bombázó legújabb fotózása. 

 

