Sydney Sweeney új reklámmal robbant be

A Sydney Sweeney farmer reklám története tavaly nyáron robbant be, amikor az American Eagle kampányában a „great genes” szlogen váltott ki hatalmas vitát. A szóvicc — amely a „genes” (gének) és „jeans” (farmerek) közötti játékra épült — sokaknál kiverte a biztosítékot, mivel egyesek szerint történelmileg érzékeny jelentéssel bír – írja az Independent.

Sydney Sweeney farmer reklám – a színésznő finoman reagált a korábbi botrányra az új kampányban

Sydney Sweeney farmer reklám: finom visszaszólás a botrány után

A kritikusok különösen azt emelték ki, hogy a szlogen egy szőke, fehér bőrű színésznőhöz kapcsolódott, ami szerintük problematikus üzenetet hordozhatott. A vita hetekig uralta a közbeszédet, miközben a márka kitartott a kampány mellett.

Az új reklámban a színésznő már egyértelműen reflektál a történtekre. A jelenetben a tengerparton sétálva egy egyszerű kérdést tesz fel: „Milyen márkát viselek?” — majd mosolyogva csak annyit mond: „Igen. Azt.”

Ez a rövid, de sokatmondó mondat egyértelmű utalás a korábbi „Sydney Sweeney Has Great Jeans” kampányra. A Sydney Sweeney farmer reklám így most már nemcsak divathirdetés, hanem egy tudatos, önreflexív reakció is lett.

Nemcsak reklám – üzenet is

A kampány egy másik fontos eleme, hogy a speciális darabok bevételét a Crisis Text Line nevű szervezetnek ajánlják fel, amely mentális egészségügyi támogatást nyújt.

A színésznő korábban elmondta, hogy meglepte a reakciók hevessége, és hangsúlyozta: nem azonosul azokkal az értelmezésekkel, amelyeket mások a kampányhoz társítottak. Kiemelte, hogy célja mindig az emberek összehozása, nem pedig a megosztás.

