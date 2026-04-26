Bugyit dobált Sydney Sweeney a közönség felé – elképesztő videó

Sydney Sweeney váratlanul bukkant fel a kaliforniai Indióban rendezett Stagecoach countryzenei fesztiválon, és pillanatok alatt hatalmas feltűnést keltett. Az Eufória sztárját BigXthaPlug koncertjén látták az első sorban, de hamarosan már körülötte alakult ki az igazi őrület. A rajongók megrohanták a színésznőt, szelfiket kértek tőle, sikítoztak, és mindenki vele akart fotózkodni.

Sydney Sweeney fehérneműt dobott a közönség felé

Sweeney láthatóan élvezte a felhajtást, mosolygott, pózolt, és átadta magát a fesztiválhangulatnak. A beszámolók szerint egy SYRN pop-up szalonos jelenetben fehérneműt is dobott a közönségnek, később pedig Bailey Zimmerman countryénekessel énekelt együtt. A színésznő 2026-ban szinte mindenhol feltűnik, a rajongók pedig továbbra is rajonganak érte – írja a New York Post.

Sydney Sweeney at the Stagecoach Festival for SYRN!! ♥︎pic.twitter.com/LiahGH8ZLV — Sweeney Daily (@sweeneydailyx) April 26, 2026

Egészen más oldalát mutatta meg most a rajongóknak a hollywoodi sztár. Sydney Sweeney egy elegáns, archív Pierre Cardin-ruhában jelent meg, amely finoman rásimult az alakjára, és különösen feltűnővé tette a megjelenését. A szelídebb, angyalibb összhatás sokakat meglepett.

Hónapok óta találgatják, mi lehet a két híresség között. Sydney Sweeney most egy olyan fotót osztott meg, amely után még erősebbek lettek a kapcsolatáról szóló találgatások. A képet később a zenei menedzser is továbbosztotta egy sokatmondó megjegyzéssel.