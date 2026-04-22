sydney sweeney

Megalázó dolgot tettek Sydney Sweeney-vel, csúnyán elbántak vele

Komoly meglepetés érte a rajongókat. Sydney Sweeney hiába forgatott jelenetet a nagy visszatérő filmben, végül teljesen kivágták a produkcióból.
Sydney Sweeney Az ördög Pradat visel 2 egyik jelenetében szerepelt volna, ráadásul saját magát alakította egy celebként – de a végső verzióban nyoma sincs.

Picture MUST credit:  SYRN Actress Sydney Sweeney stars in a new sexy ad for her new lingerie range, set around a garden. The 28-year-old Euphoria and The Housemaid star does chores like pruning and mowing the lawn in her skimpy underwear. The clip starts with her standing in front of a window in a tiny blue-and-white house. Later she wears a black lingerie set as she waters plants and cuts red roses .  The clip was posted in the SYRN Instagram page and features items from the brand’s Seductress range. Picture supplied by JLPPA
Sydney Sweeney hiába forgatott, végül nem került be a filmbe
Fotó: Northfoto

Miért vágták ki Sydney Sweeney jelenetét?

A beszámolók szerint Sydney Sweeney jelenete a film elején kapott volna helyet, és Emily Blunt karakteréhez kapcsolódott volna. A forgatáson még fotók is készültek róla, így sokan biztosra vették, hogy benne lesz a filmben. Aztán jött a fordulat.

A készítők végül úgy döntöttek, hogy teljesen kihagyják a jelenetet – és ezzel együtt Sweeney szereplését is törölték a filmből – írja a People magazin.

A történet azért is furcsa, mert a forgatásról kiszivárgott képek alapján tényleg dolgozott a projekten, sőt a rajongók már találgatták is, milyen szerepet kap.

A film írója később csak ennyit mondott:

Láttátok a filmet. Nincs benne.”

 

 

