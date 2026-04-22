Megalázó dolgot tettek Sydney Sweeney-vel, csúnyán elbántak vele

Sydney Sweeney Az ördög Pradat visel 2 egyik jelenetében szerepelt volna, ráadásul saját magát alakította egy celebként – de a végső verzióban nyoma sincs.
Miért vágták ki Sydney Sweeney jelenetét?
A beszámolók szerint Sydney Sweeney jelenete a film elején kapott volna helyet, és Emily Blunt karakteréhez kapcsolódott volna. A forgatáson még fotók is készültek róla, így sokan biztosra vették, hogy benne lesz a filmben. Aztán jött a fordulat.
A készítők végül úgy döntöttek, hogy teljesen kihagyják a jelenetet – és ezzel együtt Sweeney szereplését is törölték a filmből – írja a People magazin.
A történet azért is furcsa, mert a forgatásról kiszivárgott képek alapján tényleg dolgozott a projekten, sőt a rajongók már találgatták is, milyen szerepet kap.
A film írója később csak ennyit mondott:
Láttátok a filmet. Nincs benne.”